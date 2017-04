O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou a remisión ao Consello Económico e Social (CES) da primeira Lei de Portos de Galicia, un texto que, segundo subliñou, quedou pendente na pasada lexislatura e que permitirá "mellorar e axilizar" os servizos portuarios dos 122 peiraos dependentes da Administración autonómica.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Presidirá A Reunión Do Conse | Fonte: Europa Press

Tras a reunión semanal do seu Executivo, subliñou que o novo texto busca, entre outros obxectivos, "axilizar" os trámites nas concesións e tamén "ampliar" o prazo das mesmas de 30 a 50 anos. O obxectivo é "dar maiores garantías" aos investidores e facilitar que se amorticen os investimentos acometidos.

Así, simplifícase o acceso para a prestación de servizos públicos a través das concesións, coa previsión de que o procedemento pase do catro meses actuais a un mes.

Así mesmo, o réxime de contrato para os servizos portuarios como son o amarre e o remolque queda substituído polo de licenzas administrativas en réxime xeral de liberdade de acceso aos prestadores de servizos portuarios.

A nova norma profunda, ademais, segundo a Xunta, na transparencia no procedemento de concesión de servizos portuarios, ao recuperar o trámite de competencia de proxectos de solicitudes de concesións. Deste xeito, á hora de decidir cal é o mellor proxecto para os intereses públicos portuarios contarase con información completa.

RETIRADA DE BUQUES ABANDONADOS

A lei tamén axilizará a retirada de buques abandonados e a de vehículos e outros obxectos en terreo portuario.

Considerará buques abandonados a aqueles que permanezan durante máis de seis meses atracados, amarrados, ancorados ou depositados en seco no mesmo lugar dentro do porto, sen actividade apreciable, e sen abonar as taxas correspondentes.

No caso dos vehículos, maquinaria e obxectos en xeral, Portos tamén poderá declaralos en situación de abandono sempre que permanezan no ámbito do dominio público portuario por un período superior a un mes no mesmo lugar e presenten condicións que permitan presumir racionalmente a situación de abandono.

En relación á axilización dos prazos de autorizacións de atracada, Feijóo subliñou que o novo documento abrirá un prazo de presentación de solicitudes que non será superior a 15 días hábiles.

Así mesmo, tras a adxudicación, no caso de que non fosen suficientes as prazas, haberá unha lista de espera para cada un dos portos e instalacións de titularidade autonómica.

PLANS DIRECTORES

O texto prevé, ademais, a figura de plans directores de infraestruturas dos portos para planificar a dotación de proxectos de obras e de instalacións durante un horizonte temporal mínimo de cinco anos.

Con estes documentos, analizaranse as situacións actuais dos portos, estrutura do tráfico e das actividades portuarias, e as súas necesidades de desenvolvemento, entre outras cuestións.

No que respecta á creación dos plans especiais que recolle o sistema de cada porto e as actividades que se poidan desenvolver nel, Feijóo subliñou que incluirán as medidas e previsións necesarias para garantir unha eficiente explotación do espazo portuario e a súa conexión cos sistemas xerais de transporte terrestre.

Tras subliñar que se reforzará tamén a figura do guardamuelles ao atribuírlle carácter de axente de autoridade, tamén destacou que, en materia de prevención e loita contra a contaminación, a lei recollerá a prohibición no dominio público portuario de calquera tipo de vertedura contaminante sólido, líquido ou gaseoso, e a obrigación de que os responsables de verteduras procedan á plena rexeneración de augas.

Feijóo subliñou a "vontade de consenso" coa que nace esta normativa e sinalou que Portos de Galicia informou o transcurso de elaboración deste texto a Costas e Portos do Estado, ao Instituto de Estudos do Territorio e á Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).