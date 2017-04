O home xulgado en Ourense por lesionar a outro e provocarlle a perda dun testículo por mor dunha patada recoñeceu que tentou "quitarllo de encima pataleando" porque "sentiu agredido" e "tivo medo".

A vítima negou ningunha agresión previa á patada nos testículos e ao golpe que o seu agresor lle deu na cara e que lle deixou "en estado de shock" cando pretendía recriminarlle por golpear o seu coche.

Os feitos tiveron lugar o 26 de xullo de 2015 na estrada que une as localidades ourensás de San Esteban e Vilamoure (no Concello de Punxín) cando o vehículo que conducía a vítima, D. D.H. (23 anos), tivo que esquivar aos dous cans que acompañaban ao agresor, Julio F.G. (67 anos) e este último golpeou o parabrisas posterior cunha raqueta eléctrica.

Durante o xuízo celebrado este xoves na Audiencia Provincial de Ourense a vítima asegurou que cando se parou e baixouse da furgoneta para recriminarlle a súa actitude, Julio F.G. deulle unha "patada forte" coa súa perna dereita nos testículos e, a continuación, rompeu a raqueta na súa cara.

"Quedei en estado de shock, e subín ao coche ata que no pobo de á beira baixei porque non aguantaba a dor e chamei ao meu pai para pedir axuda", recoñeceu a vítima.

O mozo tivo que ser hospitalizado por un traumatismo e rotura testicular esquerda, foi intervido cirurxicamente e por mor da agresión perdeu o testículo.

A vítima tamén negou ter ningún enfrontamento físico co seu agresor en ningún momento. A súa versión contradí á do acusado, que se declarou inocente, aínda que recoñeceu que "algo tivo que pasar" durante un forcexo co mozo despois de que este "baixase moi nervioso e enfadado do coche".

Na súa declaración o acusado explicou que "tentou quitarse de encima" á vítima "pataleando", aínda que negou darlle unha patada nos xenitais.

O home insistiu en que "sentiu agredido" cando o mozo lle tentou agarrar polo pelo. Tamén explicou non ser consciente do que facía por estar pendente dunha guadaña e unha pinza que portaba sobre o seu ombreiro.

PETICIÓN DE PENAS

A defensa solicitou a libre absolución do seu cliente e defendeu que existiu unha agresión física por parte da vítima en base ás declaracións dunha testemuña que ouviu ao novo explicar por teléfono ao seu pai que tivera "unha agarrada con Julio".

Pola súa banda a Fiscalía reclamou catro anos de prisión e indemnizacións de 1.650 euros en concepto de responsabilidade civil e 44.000 euros polas secuelas físicas do seu cliente.

A fiscal insistiu en que "nada disto pasaría" se o agresor "pedise desculpas" tras o suceso cos cans, e defendeu que o home tiña "intención dolosa" cando propinou unha patada na entreperna ao seu cliente

A acusación particular reclamou seis anos de prisión e unha indemnización de 73.154 euros e lembrou que o agresor mantivo "ata once altercados" cos veciños do pobo e que conta con antecedentes por outro delito de lesións.

Tamén resaltou que o agresor tiña coñecementos de taekwondo, o que explica que puidese agredir a un home moito máis novo e máis alto que el.