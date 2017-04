A Deputación de Pontevedra promociona o seu plan de implantación da administración electrónica ante a FEMP

A Deputación de Pontevedra promocionou o seu plan de implantación da administración electrónica ante a Federación Estatal de Municipios e Provincial (FEMP), que estes días celebra a súa comisión de deputacións en Eivissa.

Alí, a presidenta pontevedresa, Carmela Silva, celebrou un plan ao que xa se adheriron 55 dos 59 concellos que poden facelo e que permite conseguir aforros "superiores ao 50 por cento sobre os prezos de mercado na compra de material e de servizos técnicos".

Segundo recolle a Deputación nun comunicado emitido este xoves, o programa ten dúas liñas de actuación: por unha banda, as aplicacións informáticas e os soportes e, por outro, o sistema de telecomunicacións.

Ademais, o ente provincial leva a cabo unha serie de actividades de formación destinado ao persoal da administración local. "Neste momento estamos a traballar en 21 concellos na formación dos seus traballadores", indicou Silva.

Así, está previsto que ao longo deste ano se poña en marcha o "padrón municipal de habitantes", así como a "compra agregada" de servizos de impresión e de servizos de telecomunicación.

Carmela Silva manifestou que os principais problemas que se atopan os técnicos da deputación na implantación do programa son "as carencias técnicas dos equipos informáticos" e a "propia xestión do cambio" debido ás horas que o persoal ten que empregar en tarefas de formación.