Sindicatos e Nueva Pescanova presentarán novas propostas de convenio e o mércores renovarán a mesa de negociación

Os mediadores da Inspección de Traballo solicitaron tanto aos sindicatos como á dirección de Nueva Pescanova que presenten o luns, día 24, novas propostas para os convenios colectivos das plantas do grupo, posto que as últimas --que presentaron o pasado día 11-- aínda son distantes; e fixaron o mércores como data para renovar a mesa de negociación.

Segundo comunicaron a Europa Press fontes sindicais, na reunión deste xoves os mediadores trasladáronlles que as posturas da parte social e a dirección están "aínda afastadas" polo que instaron a cada unha das partes a presentar o luns unha nova proposta "en sobre pechado" na que "cedan" algo máis.

Tras iso, e sexa cal for o contido de ditas propostas, a Inspección convocou a todas as partes o vindeiro mércores, día 26, para renovar a mesa de negociación. Sobre iso, as mesmas fontes indicaron que no caso de que a empresa manteña as formulacións da última reunión, a súa intención é non avanzar na proposta e "volver a atrás".

A negociación xa dura varios meses e, neste tempo, a parte social separouse en dous bloques, un conformado por CC.OO., e outro cos demais sindicatos, CIG, CUT, UXT e USO. O tres aspectos que centran o conflito son as condicións dos novos contratos, os salarios e a flexibilidade de xornada.

Durante estes meses, estes sindicatos convocaron distintas mobilizacións, sendo a última a que se celebrará este venres e que contará co apoio de case unha trintena de colectivos sociais, veciñais, culturais ou deportivos de Redondela (Pontevedra). A manifestación sairá ás 20.00 horas do lugar coñecido como 'Catro pontes' cara ás instalacións de Nueva Pescanova en Chapela.