Crecer e exportar, receitas para que o sector TIC galego avance nun contexto de dixitalización optimista

Gañar en tamaño e vender fóra. Esas son dous das receitas para o desenvolvemento do sector TIC galego que expertos coincidiron en sinalar este xoves durante a reunión anual do Foro Económico de Galicia, que se celebra na Toxa, no Grove (Pontevedra).

A segunda dos relatorios deste encontro, que continúa este venres, abordou o proceso de dixitalización na comunidade, desde un punto de vista optimista, aínda que comedido, que sitúa a Galicia na media española e a nivel dos seus países competidores en Europa.

En concreto, os intervenientes apuntaron a un campo maduro e consolidado, pero con aínda moito camiño por diante e grandes oportunidades, tanto para desenvolver produtos e servizos como para crear postos de traballo.

Na mesa de debate quedou constancia da evolución exponencial en materia de infraestruturas e uso de Internet experimentada por Galicia nos últimos anos, e a relevancia do papel da administración nesta transformación.

ROL ACTIVO DA XUNTA

De feito, houbo consenso acerca de que o rol do Goberno autonómico nesta materia foi e está a ser activo, coa Axencia para a modernización tecnolóxica (Amtega) como referente.

Relacionado con isto, outro aspecto crave ao que se fixo referencia é ao da formación, e á demanda de novos perfís profesionais e de estudantes de carreiras técnicas como enxeñarías e matemáticas.

Así, participantes na cita avogaron por perder o medo a exportar e a crecer, co caso da operadora galega R (adquirida por Euskaltel) no horizonte.