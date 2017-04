A Plataforma en Defensa da Ría do Burgo convocará unha nova protesta en maio para reclamar o dragado

A Plataforma en Defensa da Ría do Burgo convocará o 14 de maio unha protesta para reclamar o inicio das obras de dragado, segundo acordouse tras unha reunión da Mesa da Ría coa presenza, entre outros, de representantes da Confraría de Pescadores, municipios e membros da plataforma.

Nela, acordouse pedir ao Ministerio de Medio Ambiente "que se acabe o proceso de impacto ambiental que xa debería finalizar en xullo de 2016 para que así se poida licitar a obra que tanto tempo leva xa atrasándose", sinalan desde a Confraría.

"Tamén que se aumente a partida orzamentaria para o dragado, xa que o millón de euros que aparece reflectido para este ano é completamente insuficiente", engade, en relación á partida incluída polo Estado.

Finalmente, avanza que se acordou facer unha manifestación cidadá promovida desde a Plataforma coa participación do catro concellos para o 14 de maio, ás 12,00 horas, comezando na Casa do Mar da Coruña e finalizando na Delegación do Goberno.