Consello.- Feijóo insta a Audasa a acabar as obras de ampliación da AP-9 antes de subir as peaxes

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, subliñou que a concesionaria da AP-9 (Audasa) debería acabar as obras de ampliación da autoestrada antes de incrementar as peaxes e remarcou que esta é a postura que o seu Goberno transmitiu ao Executivo central.

"Eu creo que o primeiro que ten que facer unha concesionaria que presta servizos aos cidadáns, por diante de reclamar os seus dereitos, é cumprir cos seus deberes", subliñou, antes de esgrimir que a formulación que a Xunta trasladou a Fomento é que "mentres non se finalicen as obras non deberían subir as peaxes".

Con todo, Feijóo recoñeceu que hai "un acordo" que se deriva do mandato do socialista José Luís Rodríguez Zapatero de "ampliar a autoestrada con cargo ao diñeiro da concesionaria que, posteriormente, sería apoiada cun incremento das peaxes".

"Ese contrato hai que cumprilo, é así. Sabemos que hai un contrato entre Goberno e a concesionaria, e queremos que cada un cumpra o seu parte, que a concesionaria acabe as obras e, só a partir de aí, entendemos que tería dereito a cubrir o investimento co aumento da peaxe", recalcou.

"INCREMENTO IMPORTANTE DA PEAXE"

"O incremento da peaxe será importante? Si. As obras que está a facer a concesionaria teñen un impacto enorme desde o punto do investimento? Si. Isto sabiámolo desde fai oito ou nove anos? Si, agregou o presidente, quen asegurou que non lle gusta "facer demagoxia" porque "xa hai bastante demagoxia en relación a este asunto".

A modo de exemplo, apuntou que "sempre se culpa a un partido político", en alusión ao PP, que "nin sequera pactou esas obras no sentido inicial nin a forma de financialas".