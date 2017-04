O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, criticou os "números políticos" de Podemos e En Marea, despois de que a deputada Carmen Santos, acompañada de Luís Villares, pedise o amparo da Cámara fronte á "violencia institucional" que, ao seu xuízo, o PP exerce contra ela.

Tras o Consello da Xunta, o presidente sinalou que basta con acudir ao Parlamento galego para "darse conta de que hai algún partido que non desaproveita unha soa oportunidade para montar un número e ese partido sempre é o mesmo", incidiu en relación a En Marea e, en concreto, a Podemos.

"É o partido que ten autobuses circulando por Madrid, o partido no que se insultan entre eles, no que non se pon de acordo, o partido no que pon candidatos e despois destitúeno...", relatou, antes de cinguir o paso dado este xoves como parte "dos números políticos" que se "repiten ao longo e ancho de todo o territorio".

"E Galicia non podía ser unha excepción", resolveu.

CARTEL DE ENTROIDO "IMPROPIO"

Por outra banda, Feijóo tamén foi preguntado pola reflexión que fixo esta semana o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, quen aludiu a certos casos xudiciais que, fundamentados en cuestións "nimias", supoñen "malgastar esforzos e recursos" mentres outros asuntos "máis relevantes desde o punto de vista económico e social sofren atrasos".

"Faime sentir incómodo", admitiu Puy, nunha rolda de prensa na Cámara, onde fora preguntado pola situación do edil da Coruña que declarou como investigado por mor da polémica xerada polo cartel do Entroido cun disfrace de papa.

"Non coñezo nin cal era a pregunta nin cal foi a resposta exacta do portavoz do noso grupo, que probablemente sexa un dos portavoces máis sensatos dos grupos do Estado autonómico", remarcou o presidente galego, quen manifestou que, en todo caso, o cartel en cuestión é "absolutamente impropio"

Ao seu xuízo, co devandito cartel preténdese "insultar a miles de persoas gratuitamente". "En consecuencia, non entendo como desde unha Administración pública o obxectivo é insultar e faltar ao respecto a miles de cidadáns cando o que terían que facer é protexelos e garantir os seus dereitos. Pero cada un fai o que considera oportuno no ámbito político", resolveu.