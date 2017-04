Absoltos dous empresarios de Vigo e as súas esposas acusados de simular a súa insolvencia para eludir un embargo

A sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, absolveu a dous empresarios (Andrés Roberto I.G., e Hugo F.B.) e ás súas esposas (María Porto F.B., e Mónica C.R.), aos que a Fiscalía acusaba de insolvencia punible por, supostamente, simular a súa insolvencia para eludir o embargo dos seus bens.

O ministerio público sostiña que os empresarios, socios de empresa de importación e exportación de peixe, fixeran unha transmisión de certos bens ás súas mulleres, uns bens que usara como avais nunha operación de crédito cunha entidade financeira.

Con todo, o tribunal advertiu de que, cando se fixo o outorgamento deses bens, aínda non existía o crédito entre a empresa e a entidade financeira, polo que non se pode expor que a verdadeira intención dos acusados fose "prexudicar un crédito que ía ser outorgado no futuro".

Por outra banda, a Audiencia sinala na súa sentenza que tampouco se dan os requisitos para considerar que a actuación dos acusados fose constitutiva dun delito de estafa ou que existise un desprazamento patrimonial.

Así as cousas, resolveu absolver ao catro acusados dos delitos de que viñan sendo acusados, nunha sentenza contra a que se pode interpor recurso de casación.