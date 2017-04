Consello.- A Xunta renova o seu convenio co colexio de psicólogos para a atención de vítimas de violencia de xénero

A Xunta renovou o seu convenio de colaboración co Colexio oficial de Psicólogos para a atención de mulleres vítimas de violencia machista, segundo anunciou este xoves o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na comparecencia de prensa celebrada tras a reunión do Consello do Executivo galego.

O convenio, por valor de 200.000 euros, increméntase "nun 30%" respecto da cantidade inicial destinada o pasado ano, que foi aumentada a final de 2016 "con 45.000 euros máis".

O Executivo autonómico calcula que, desde 2009, un total de 3.649 persoas beneficiáronse do programa de atención psicolóxica, das que 2.589 foron mulleres, 924 menores e 136 persoas dependentes.

Por outra banda, o presidente galego tamén anunciou a renovación dos convenios de colaboración nominativos que mantén con varias entidades de discapacitados que conforman CERMi-Galicia.

Deste xeito, a Consellería de Política Social destinará 3,5 millóns de euros para financiar "once federacións que traballan no ámbito da discapacidade" e ao redor de 500,000 euros que irán á Asociación Special Olympics e da Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT).

ALDEAS INFANTÍS

Así mesmo, o Consello deste xoves deu luz verde ao convenio entre Política Social e Aldeas Infantís SOS Galicia para a execución dun programa de acollida de menores por membros da súa propia familia.

O programa está destinado a menores de entre 0 e 17 anos en situación de risco ou desamparo e permitirá que membros da súa propia familia fáganse cargo deles cando a convivencia cos seus pais véxase impedida.

Doutra banda, a Xunta tamén renovou os seus acordos de colaboración co Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (Bugalicia) e o Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) por valor de 1,7 millóns.

Esta partida será destinada a dotar aos investigadores do Sistema Universitario de Galicia (SUG) de "recursos de información científica e tecnolóxica fundamentais para conseguir a excelencia no ámbito do I+D+i".

COOPERACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO

Ademais, o Consello da Xunta autorizou a convocatoria de subvencións para proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior. A orde de axudas ascende a 3 millóns de euros, un 26% máis que na anterior convocatoria.

Por último, este xoves tamén se deu luz verde aos convenios da Secretaría Xeral do Deporte con 58 federacións deportivas de Galicia por unha contía de 3,3 millóns de euros.