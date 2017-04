O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reiterou que Ferroatlántica aínda non formalizou ningunha solicitude en relación á venda das centrais hidroeléctricas do Xallas, aínda que recalcou que as premisas a ter en conta para calquera decisión seguen sendo "o emprego, que se respecte o interese público e cumprir a lei".

Tras o Consello, Feijóo aludiu ao acordo con sindicatos a nivel estatal anunciado pola empresa para acometer un plan de investimentos (cunha nova fábrica en Sabón entre os proxectos previstos) que a empresa liga á venda de activos enerxéticos, pero incidiu en que, máis aló de "conversacións", non se concretou ningunha solicitude.

Devandito isto, subliñou que, se hai calquera tipo de solicitude, a Xunta avaliaraa, pero atendendo ás premisas marcadas, entre elas os postos de traballo, dado que o que lle preocupa é que "se manteña o emprego actual e futuro en Costa da Morte e Sabón".

"E sempre encaixándoo dentro da lei porque nada que quede fose da lei pode ter cobertura desde o punto de vista administrativo", resolveu.