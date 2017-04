A Xunta decreta eliminar todos os pinos con praga nas Neves e en 20 kilómetros coa fronteira portuguesa

A Consellería de Medio Rural emitiu unha resolución na que decreta eliminar todos os piñeiros con praga de nematodo ('Bursaphelenchus xylophilus') na zona de demarcación das Neves (Pontevedra) e nunha franxa tampón de 20 quilómetros coa fronteira portuguesa.

Esta é unha das medidas fitosanitarias tomadas pola Xunta para a erradicación desta praga. Así, os traballos de curtas e eliminación de árbores secas ou sintomáticas comezará por aqueles piñeiros dos que se teña constancia desta problemática cun mes de antelación a esta resolución.

Nesta disposición --publicada este xoves no Diario Oficial de Galicia (DOG) e asinada pola directora xeral de Agricultura, Belén do Campo-- recóllese a obrigación por parte de propietarios ou administracións implicadas de eliminar todos os piñeiros con nematodo situados a unha distancia inferior a 100 metros da vía de tren, estradas, autoestradas e vías que constitúan conexión directa con Portugal ou estean, neste caso, a menos de 100 quilómetros da fronteira.

Así mesmo, resólvese iniciar a execución de medidas fitosanitarias establecidas para erradicar o organismo en corentena, tanto en parcelas forestais como na franxa tampón de 20 quilómetros coa fronteira de Portugal.

A presenza da praga do nematodo do piñeiro --é un verme que viaxa en insectos e a súa presenza provoca que as árbores queden secos-- detectouse por primeira vez en Galicia en 2010 nas Neves, tras o cal estendeuse á zona de Salvaterra.