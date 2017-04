A Mesa pola Normalización Lingüística levou este xoves ao Pazo do Hórreo o Protocolo de Donosti, "a continuación da Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos que hai 20 anos aprobou por unanimidade" o Parlamento de Galicia, converténdose en "un dos primeiros" lexislativos en facelo.

"Era importante que o fillo desta declaración volvese ao Parlamento", salientou o representante da asociación cultural, Marcos Maceira, tras unha reunión de case unha hora co presidente da Cámara galega, Miguel Santalices. Tamén acudiron a cítaa Rosario Álvarez, do Consello da Cultura Galega, e o secretario xeral de Kontseilua, Paul Bilbao.

Ao termo do encontro, Maceira xustificou a visita na importancia de que "todas as institucións" coñezan o Protocolo de Donosti, que contén 185 medidas para garantir a igualdade idiomática. Ademais, agradeceu a "receptividade" de Santalices, que "ás veces non abunda" entre os representantes das institucións.

"Saímos de aquí con moitas esperanzas", corroborou Rosario Álvarez, quen destacou tamén que hai 25 anos que se aprobou a Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias, un documento que reflicte "moitos dereitos lingüísticos" que "están sen cumprirse" aínda.

"CONSTRUÍR PONTES"

Pola súa banda, Paul Bilbao explicou que o Protocolo de Donosti é froito dun traballo dun ano e medio de "decenas de entidades e representantes de máis de 30 linguas minorizadas de Europa".

Reflicte, por tanto, "medidas concretas" para garantir os dereitos recoñecidos hai 20 anos na mencionada declaración universal desde unha óptica "positiva". "É unha achega da sociedade civil para construír Europa desde parámetros integradores e de igualdade lingüística", profundou.

Tras apuntar que xa se presentou nos parlamentos de País Vasco e Navarra, e que se fará o propio en Cataluña, engadiu que en cada territorio debe ser adaptado á súa realidade. Para iso, poderes públicos e axentes sociais poderán "construír pontes sobre a base sólida que é o protocolo", tal e como dixo.

E é que, segundo o seu criterio, "se se garanten os dereitos lingüísticos é porque tanto poderes públicos como movementos sociais traballan de maneira cómplice e compasada". "Se hai vontade, xa temos unha ferramenta", resumiu.