O Celta fai historia

Ficha técnica

KRC Genk 1: Mathew Ryan; Castagne, Brabec (Dewaest, 81'), Omar Colley, Uronen; Malinovsky (Boetius, 72'), Berge; Trossard, Álejandro Pozuelo, Thomas Buffel (Schrijvers, 72') e Mbwana Samatta.

Celta 1: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Andreu Fontàs, Jonny; Radoja, Tucu Hernández, Daniel Wass (Jozabed, 80'); Pione Sisto, Iago Aspas e John Guidetti (Claudio Beauvue, 42'; Roncaglia, 90').

Goles: 0-1: Pione Sisto (minuto 63). 1-1: Trossard (66')

Árbitro: Willian Collum (Escocia). Amarelas a Tucu Hernández (86') e Jonny (89') e Hugo Mallo (90) no Celta e a Dewaest (86') no Genk.

Incidencias: partido de volta dos cuartos de final da Europa League no Luminus Arena ante preto de 24.000 espectadores.



O Celta fixo historia en Bélxica. Nunca antes estivo nunhas semifinais dunha competición europea. O que non puido facer o Celta de Karpin, Mostovoi ou Gustavo López, conseguiuno o equipo do Toto Berizzo, liderado por Iago Aspas, con Hugo Mallo, Jonny e Sergio Álvarez no once titular. Tras 94 anos de historia, por fin o Celta disputará unhas semifinais da Europa League, despois de caer en cuartos nas tres veces anteriores (1999, 2000 e 2001).

Pione Sisto marcou o gol do Celta fronte ao Genk. | Fonte: Europa League

Con moito sufrimento ata o asubío final, pero o equipo do Toto Berizzo firmou un empate na casa do Genk (1-1) e fixo valer o 3-2 da ida en Balaídos. O Celta controlou sen apuros o primeiro tempo e tivo as mellores ocasións, pero non atinou co gol. Pione Sisto marcou un golazo no minuto 63, pero unha perda de balón de Cabral ao bordo da área propiciou o empate do Genk tan só tres minutos despois. O Celta acusou o golpe, e de aí ata o final, sufrimento celeste, pechado na súa área e incapaz de termar da posesión.

O asubío final do árbitro foi unha liberación para os celestes, que festexaron cos 550 afeccionados desprazados a Bélxica a fazaña de clasificarse por primeira vez para unhas semifinais europeas. As outras eliminatorias de cuartos necesitaron dunha prórroga para decidirse. Manchester United, que gañou 2-1 ao Anderlecht na prórroga; Ajax de Amsterdam, malia a perder 3-2 co Schalke 04; e Olympique de Lyon, que eliminou o Besiktas nos penaltis, son os posíbeis rivais nunha histórica semifinal. O Celta está a tan só un chanzo da final en Estocolmo. Este venres ás 12.00 horas, sorteo das semifinais. "Para nós agora comeza outro soño en semifinais. Crémonos capaces de gañar a calquera", apuntou un exultante Toto Berizzo.