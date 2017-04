O Instituto de Educación Superior da Empresa organiza dous seminarios dentro dos 'Business Program Days' na Coruña

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus da Coruña dous seminarios o 21 e 22 de abril enmarcados na oferta dos 'Business Program Days' sobre 'Planificación Económico-Financeira e Distribution Channels'.

O primeiro será impartido por Pablo Iglesias Vázquez e o segundo por Felipe Botaya García, enteiramente en inglés, segundo informa Afundación nun comunicado de prensa.

Ambos terán lugar no Campus da Coruña de IESIDE o venres 21 de abril de 16,30 ás 21,45 horas e o sábado día 22 entre as 9,00 e as 14,15 horas.

Segundo indica Afundación, entre os obxectivos do seminario 'Planificación Económico-Financeira', atópanse facilitar o coñecemento dos instrumentos que permiten cuantificar as necesidades financeiras e a análise da viabilidade da planificación realizada ou determinar a estrutura de capital e decisións de financiamento óptimas que maximicen a creación de valor.

O contido está estruturado en cinco puntos que inclúen a planificación financeira a curto prazo, a planificación financeira a longo prazo, 'leverage buy-out', introdución ao 'project finance' e un caso práctico de desenvolvemento dun plan financeiro.

Pablo Iglesias Vázquez será quen imparta este seminario. Desde hai 17 anos traballa no departamento económico-financeiro de R como responsable de planificación financeira; xestión e planificación fiscal; relación con investidores e entidades financeiras; reporting interno e externo; relación con auditores e establecemento de políticas contables.

SEGUNDO SEMINARIO

Mentres, o seminario 'Distribution Channels Seminar' centrarase en describir o contexto internacional da distribución, considerando as vantaxes e inconvenientes das operacións no estranxeiro e a súa relación coa Mercadotecnia Mix.

Nesta cita abordaranse, para iso, aspectos das relacións comerciais no ámbito internacional e coa área da distribución. Así mesmo, analizarase a elaboración do plan de distribución internacional, as diferentes opcións e vías de entrada, os métodos de adaptación e como tratar cunha canle internacional.