A Fundación Nortempo reunirá en Ourense este venres aos representantes de cinco experiencias educativas "de referencia" en España pola súa filosofía e metodoloxía pedagóxicas baseadas na renovación e a formación para a integración.

Diso deu conta a través dun comunicado, no que precisou que se trata do colexio ourensán Ben-Cho-Shey, a agrupación Xesuítas de Cataluña, a rede de 20 centros de Donosti do sistema Amaia Berri, o misioneiro salesiano Juan Linares e o especialista portugués en educación intercultural e para a paz Américo Nunes.

O obxectivo deste acto é "crear un espazo de reflexión" sobre os principais aspectos do cambio social, económico e político que definen "as novas contornas globais". Terá lugar no Liceo de Ourense ás 12,00 horas.