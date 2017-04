Rajoy inaugura este venres en Sevilla o congreso de NNGG que elixirá como novo presidente ao galego Diego Gago

O presidente do Goberno e do PP, Mariano Rajoy, inaugurará este venres en Sevilla o XIV Congreso Nacional de NNGG do PP, no que se elixirá como novo presidente ao galego Diego Gago en substitución da andaluza Beatriz Xurado.

No acto de apertura do conclave participarán tamén o presidente do PP de Andalucía, Juanma Moreno, e o presidente de NNGG de Andalucía, Luís Paniagua. O sábado, na clausura, están previstas as intervencións da secretaria xeral do PP e ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, e do coordinador xeral do partido, Fernando Martínez-Maillo.

Rajoy asistirá ao conclave tras participar nos actos con motivo do XXV aniversario da alta velocidade en España, nos que tamén estarán presentes o expresidente Felipe González, a presidenta da Xunta de Andalucía, Susana Díaz, e o ministro de Fomento, Iñigo da Serna, entre outros.

Este congreso prodúcese nun momento convulso nas filas do PP tras as últimas informacións sobre casos de corrupción que afectan o partido, como a detención do expresidente da Comunidade de Madrid Ignacio González por un presunto desvío de fondos durante a súa etapa como presidente da Canle de Isabel II ou a citación de Mariano Rajoy para que declare como testemuña ante o tribunal que xulga a primeira etapa da trama Gürtel.

APROBARANSE CINCO RELATORIOS

Gago, de 29 anos, é concelleiro no Concello de Vigo e foi o único en presentar a súa candidatura. Substituirá no cargo a Beatriz Xurado, actual senadora por Córdoba que leva case seis anos como presidenta de Novas Xeracións.

Dos 45.000 afiliados cos que di contar NNGG --segundo fontes da organización--, no conclave está prevista a participación duns 1.000 compromisarios, que debaterán e aprobarán os eixos básicos de acción para os próximos anos recolleitos en cinco relatorios: Estatutos; Educación; A España que queremos; Millenials; e Transformación dixital.

No relatorio de Estatutos, que recolleu Europa Press, NNGG propón que o concelleiro Miguel Ángel Blanco, asasinado por ETA fai vinte anos, convértase no presidente de honra a título póstumo, xa que se trata dunha figura que "une a todos os demócratas españois e amantes da liberdade".

MÁIS AXUDAS PARA Os MOZOS

Ademais, neses documentos NNGG pide tamén máis axudas para os mozos na compra de vivendas e incentivar a empresas españolas para que contraten a mozos españois no estranxeiro, de forma que regresen a España. Tamén quere que o Goberno acelere as medidas para axudar aos mozos autónomos, en virtude do pacto de investidura asinado entre PP e Ciudadanos.

Así mesmo, quere "aumentar" a súa presenza no ámbito asociativo, social e universitario, consciente de que neste terreo as formacións de esquerda e, en especial Podemos, gañáronlle terreo. Ademais, cre que o auxe dos populismos de toda índole "implica un risco" para a democracia que deben "afrontar e combater democraticamente".

En concreto, no seu relatorio de Estatutos, comprométese a "fomentar a participación social de NNGG aumentando a súa presenza no ámbito asociativo, social e universitario, principalmente, para mediante escóitaa activa, o diálogo e o debate das ideas, articular actuacións específicas nos devanditos ámbitos e promover a acción política da organización".