Segue activo o incendio forestal que queimou unhas 200 hectáreas en Narón e provocou desaloxos

O incendio forestal declarado o xoves no municipio coruñés de Narón permanece activo tras queimar unhas 200 hectáreas e provocar o desaloxo dalgúns veciños por precaución debido á proximidade das lapas a núcleo poboado.

O lume iniciouse á primeira hora da mañá do xoves na parroquia naronesa de Ou Val e traspasou este municipio para chegar a Ferrol, á zona de Ponzos, en Covas, onde á primeira hora da noite do xoves, sobre as 22,30 horas, foron desaloxados os veciños de media ducia de vivendas unifamiliares do lugar de Covarradeiras, que xa puideron regresar ás súas casas.

De feito, a Consellería do Medio Rural informou de que se declarou a situación 2 como medida preventiva no lume de Narón por proximidade ao núcleo do Picheiro, na parroquia de Covas de Ferrol.

Sobre as 4,30 horas deste venres integrantes da Unidade Militar de Emerxencias (UME) acudiron a colaborar nas tarefas de extinción, que se viron facilitadas polo descenso da intensidade do vento.