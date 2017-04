Feridas tres persoas tras unha colisión rexistrada ao saltarse un stop un vehículo en Lugo

Tres persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico rexistrado na noite do xoves ao chocar dous vehículo despois de non respectar un deles un sinal de stop en Lugo.

Segundo informou a Policía Local de Lugo, ás 23,00 horas do xoves a unidade de Ateigados trasladouse á intersección da rúa Poeta Cabanillas con Doutor Gasalla debido a que se produciu un accidente de circulación.

O vehículo con matrícula 3428-FMJ conducido por J.M.L.M., veciño de Pol, circulaba por Doutor Gasalla e ao chegar á intersección con Poeta Cabanillas, segundo indican as mesmas fontes, "non respecta o sinal de stop" e é alcanzado no seu lateral dereito polo turismo con placa 0873-GSY conducido por un veciño de Lugo que circulaba por Poeta Cabanillas.

Como consecuencia do impacto primeiro turismo sae desprazado e choca contra o edificio situado no número 20 de Doutor Gasalla. A ambos os condutores practícaselles proba de alcoholemia na que dan resultado negativo, segundo concreta a Policía Local.

Os condutores dos vehículos, así como un ocupante do primeiro turismo foron trasladados por dúas ambulancias do 061 a centros sanitarios para ser atendidos de diversas lesións, segundo sinalou a Policía Local de Lugo.