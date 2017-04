'La Maison Citroën', o novo concepto de venda automobilística de Citroën en París

Citroën abrirá no número 39 da rúa Saint-Didier en París, 'La Maison Citroën', un espazo de 150 metros cadrados no que se plasma un novo concepto que a firma automobilística francesa denomina "phygital".

A Maison Citroën | Fonte: Europa Press

Tras desenvolver unha imaxe diferente nas casetas da marca nos salóns do automóbil baixo a súa nova filosofía 'Be Different, Feel Good', agora abrirá en París o primeiro punto de venda urbano no que quedará totalmente reflectida. A firma anunciou tamén que se irá reproducindo noutras capitais do mundo.

A través dun comunicado, Citroën explicou que este novo espazo "rompe cos códigos da distribución automobilística tradicional", onde se combina o físico e dixital, e que denominou 'phygital'.

O novo concepto 'phygital', desenvólvese en tres fases: Attract, Display e Configure&Sale.

A primeira fase busca a atracción do público, de maneira que a fachada, totalmente acristalada, do novo punto de venda deseñouse buscando o atractivo da mesma, permitindo ver todo o interior desde a rúa. Ademais, inclúe unha pantalla vertical xigante no que se proxectan imaxes que mostran a nova filosofía de Citroën.

A seguinte fase, Display, trata de que a visita se articule de forma fluída á vez que lúdica. Por isto, conta con diversas ferramentas dixitais como o Citroën Wall, unha mesa táctil con imaxes en 3D, Citroën Origins, un museo virtual da marca, ou unha zona de café baixo o nome Café André.

A terceira e última fase do novo concepto consiste no acompañamento do cliente na compra de maneira "amigable", cun Salón de Venda ou unha boutique Le Petit Citröen.