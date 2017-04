Deteñen en Vigo a un home por acoso sexual, pornografía infantil, exhibicionismo e provocación a 15 menores vigueses

Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron a un vigués como presunto autor de delitos de abuso sexual, pornografía infantil, exhibicionismo e provocación, despois de que supostamente enviase a unha quincena de menores de entre 14 e 15 anos imaxes sexuais, e convidáselles á súa vivenda e á súa embarcación suxeríndolles ver pornografía ou espirse para facerlles fotos.

Segundo informou a Policía Nacional, hai dous meses recibiuse a alerta de que un adulto se relacionaba con menores e convidáballes a subir ao seu coche deportivo. Ao iniciar a investigación, confirmáronse estes feitos e identificouse ao adulto como un home de 40 anos que vive no centro de Vigo e rexenta negocios de hostalaría.

Os axentes pescudaron que o home contactaba con varios mozos --todos menores residentes en Vigo-- en cafetarías ou unha boleira, e quedaba con eles habitualmente en grupos pequenos. Así, cando se gañaba a súa confianza, convidáballes a consumicións ou ao seu propio restaurante, e ofrecíalles levarlles no seu coche ou no seu barco de luxo, onde lles suxería ir espidos e facerlles fotografías.

Así mesmo, segundo relata a Policía Nacional, ofrecíalles ver películas pornográficas no seu domicilio e consumir bebidas alcohólicas co fin de desinhibilos e "poder abusar sexualmente deles". Ademais, cando xa contactara con varios mozos, o home creou un grupo de Whatsapp con todos eles, no que enviaba imaxes de contido sexual.

Por todas estas cuestións, procedeuse á detención do home polos delitos de abuso sexual, pornografía infantil, exhibicionismo e provocación. Igualmente, realizáronse rexistros na súa vivenda, o seu barco, o seu coche e o seu negocio, onde se recompilaron "diversas fotografías dos menores", as cales aínda están a ser analizados para ver se hai máis prexudicados.