O Bloque Nacionalista Galego (BNG) lanzou un vídeo no que explica o seu catro medidas para unha AP-9 "galega e libre da estafa das peaxes", segundo recolle a formación frontista nun comunicado.

No vídeo, dun minuto de duración, o BNG enumera as propostas avanzadas o pasado luns polo seu portavoz nacional, Ana Pontón, para "acabar cos abusos" da concesionaria da Autoestrada do Atlántico, Audasa.

Estas medidas pasan por multar a Audasa debido ás retencións rexistradas novamente durante a pasada Semana Santa, así como que se estableza un protocolo de actuación en caso de atascos nas peaxes polo que a empresa veríase obrigada a levantar a barreira no caso de que a cola supere o quilómetro de lonxitude.

Ademais, a formación frontista reclama a Audasa a recuperación dos postos de traballos perdidos nos últimos anos nos postos de cobro e a baixada das peaxes.

Con todo, o BNG volveu a sinalar á "transferencia" para xestión autonómica da AP-9 como "primeiro paso para acabar coa estafa das peaxes".