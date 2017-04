O presidente do Senado, Pío García Escudero, describiu este venres como un "privilexio" a pluralidade lingüistica que caracteriza a España, defendendo a "vantaxe cultural e intelectual" que supón, á vez que alertou sobre a "distorsión simplista" de vincular a lingua a unha comunidade política.

O presidente lanzou esta mensaxe na inauguración do IV Seminario Multidisciplinar sobre Plurilingüismo en España, celebrado no Senado.

En España, asegurou, somos "dobremente privilexiados". "Todos compartimos unha lingua común, e ao mesmo tempo atesouramos varias linguas, preto da metade dos españois viven nunha rexión na que se fala máis dunha lingua", afirmou, engadindo que isto supón vantaxes "culturais e intelectuais".

Así mesmo, o presidente da Cámara Alta apuntou a que tradicionalmente as linguas minoritarias víronse "máis como un inconveniente político que como un signo de riqueza cultural", debido a "a absurda obsesión por igualar os mapas políticos e lingüísticos".

García Escudero alertou sobre "distorsiones políticas" como a vinculación "simplista" entre lingua e comunidade política. "Unha distorsión chea de intención, xa que cada lingua é un elemento cultural distintivo da comunidade dos seus habitantes", sinalou, "por esa razón recorreuse a ela como potente elemento identitario", subliñou.

Pola súa banda, o membro do Comité de Expertos sobre Linguas Rexionais do Consello de Europa, Fernando Ramallo, quen lembrou á socialista Carme Chacón na súa intervención na inauguración, citou ao filósofo José Ortega y Gasset asegurando sobre as cuestións lingüisticas que "toda realidade ignorada prepara a súa vinganza".

"Non cabe falar de unidade sen diversidade en España, todas as linguas son España e todos somos falantes de todas esas linguas, todas son propias e todas son de cada un, non debería haber unha división unidimensional", recalcou.