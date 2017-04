Máis de 200 farmacéuticos debaterán este sábado nunha xornada científica Santiago de Compostela sobre o rol da Atención Primaria nas terapias innovadoras e os servizos profesionais farmacéuticos.

Segundo informa a Sociedade Española de Farmacia Familiar e Comunitaria (Sefac), a xornada será inaugurada polo xerente do Sergas, Antonio Fernández-Campa, e contará coa presenza do presidente de Sefac, Jesús C. Gómez, e a presidenta de Sefac Galicia, Ana Rodríguez.

A xornada, que arrincará ás 9,30 horas no Hotel Monumento San Francisco, estenderanse ata as 19,00 horas deste sábado. Nesta cita, segundo indica Sefac, abordaranse "asuntos de interese científico e profesional" no ámbito farmacéutico.

En concreto, tratarán aspectos como a anticoncepción de urxencia, a saúde da muller, os probióticos, a dor de costas, os servizos profesionais como a cesación tabáquica, os sistemas personalizados de dosificación e a revisión do uso dos medicamentos, entre outros, así como o uso dos medicamentos innovadores.