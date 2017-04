O Consorcio de Santiago licita o servizo de conservación e mantemento dos pavimentos da cidade histórica

O Consorcio de Santiago sacou a concurso o servizo de conservación e mantemento dos pavimentos do recinto intramuros da cidade histórica para un período de algo máis de 18 meses (desde mediados de xuño deste ano ata finais de 2018).

A pedra que pisas Consorcio de Santiago | Fonte: Europa Press

Segundo informou a entidade, durante este espazo de tempo, o organismo interadministrativo destinará 266.000 euros a estas actuacións. O 19 de maio conclúe o prazo para que as empresas interesadas presenten as súas ofertas.

'A pedra que pisas' é un programa de mantemento do espazo público na cidade histórica impulsado polo Consorcio de Santiago desde o ano 2007, orientado a establecer unha dinámica estable de posta en valor, conservación e reparación dos máis de 60.000 metros cadrados de lousados de granito do centro histórico compostelán.

Diferentes equipos de traballo, integrados por canteiros especializados na conservación de pavimentos históricos, reparan e manteñen ao longo do ano as rúas e prazas, baixo a planificación da Oficina Técnica do Consorcio.

O obxectivo prioritario deste servizo é "garantir a seguridade dos peóns e dos cidadáns" que se moven a pé pola cidade histórica, polo que se creará un equipo de canteiros que estará "dedicado en exclusiva a reparar de maneira inmediata calquera situación de risco para os viandantes".

Os cidadáns poden enviar ao Consorcio fotografas ou comunicacións por escrito respecto á deterioración do empedrado á dirección apedraquepisas@consorciodesantiago.org. Os técnicos do Consorcio valorarán cada caso en particular e a empresa de mantemento encargarase de emendar o dano.