A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue e o Río Natura Monbus Obradoiro colaboran para fomentar a doazón de sangue

A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) e o Río Natura Monbus Obradoiro presentaron este venres unha campaña conxunta que ambas as institucións promoverán ao longo dos próximos días en Santiago de Compostela para fomentar a doazón entre os cidadáns.

A directora de ADOS, Marisa López García, agradeceu ao equipo de baloncesto compostelán, representado polo seu adestrador, Moncho Fernández, a "colaboración e implicación" do club co "solidario xesto da doazón".

Así, ADOS destaca a "importancia da colaboración" de colectivos e institucións de todos os ámbitos para alcanzar unha "conciencia solidaria proclive á doazón" como, nesta ocasión, impulsa o Obradoiro. "Poden unir os positivos valores do mundo do deporte á nosa mensaxe e transmitilo con maior proximidade por ter un amplo calado social", segundo indica.

Por iso, no encontro que este domingo 23 de abril disputará o equipo compostelán contra o CB Murcia distribuiranse tarjetones informativos entre os asistentes para convidalos a doar sangue.

DIFUSIÓN

Ademais, o encontro deste domingo estará dedicado á doazón de sangue, polo que o Obradoiro distribúe na súa web e redes sociais información vinculada a este acto solidario e anima aos seus seguidores a que doen sangue xa que os hospitais galegos "necesitan 500 doazóns para levar a cabo adecuadamente o seu labor asistencial", segundo lembra ADOS.

As persoas que se acheguen a doar sangue ás unidades móbiles desprazas pola comarca santiaguesa ou ata o local de ADOS en Santiago durante a última semana do mes de abril entrarán no sorteo de camisetas coa lema 'Doa Sangue' asinadas por juzgadores do Rio Natura Monbus Obradoiro.