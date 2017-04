A Confederación Hidrográfica Miño-Sil propón unha sanción para Ponteareas e Mondariz (Pontevedra) pola senda do Tea

A Confederación Hidrográfica Miño-Sil propuxo sancionar aos concellos pontevedreses de Ponteareas e Mondariz cunha multa de 1.200 euros, ao entender que "se incumpriron varias das condicións particulares da autorización" do paseo fluvial do río Tea, segundo informou o grupo ecoloxista Adenco.

A Asociación para a Defensa da Natureza do Condado explicou que esta sanción está determinada na proposta de resolución do expediente sancionador aberto pola Confederación --que aínda non é firme e pode ser recorrida--, por mor dunha denuncia presentada polo colectivo, --que se suma a outras como a relativa aos danos no Castro da Croa--.

Ademais, a Confederación, que "considera que existe unha circunstancia agravante de responsabilidade", porque a actuación se localiza no espazo natural protexido LIC Río Tea, na súa resolución tamén require aos dous concellos que nun prazo de 15 días cúmpranse as condicións da autorización, e advirte que en caso contrario imporanse sancións coercitivas.

Adenco remarcou que o ocorrido é "un novo exemplo de como malgastar e malgastar os recursos económicos en tempos de crises e de como xerar impactos ambientais a partir da acción da administración pública". Así, lembrou que a senda se construíu nas áreas inundables do curso do río, e afectando a "hábitats prioritarios".