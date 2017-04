Inspección Educativa de Ferrol traslada de centro a unha alumna tras agredir a outra estudante

Inspección Educativa de Ferrol, dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, autorizou o traslado dunha alumna menor de idade de centro tras agredir a outra estudante.

En concreto, Inspección Educativa autorizou o pasado 31 de marzo o traslado dunha alumna menor de idade que cursaba os seus estudos de 1º de ESO no IES Concepción Arenal de Ferrol, tras agredir a outra alumna de leste mesmo centro educativo o 17 de marzo, á que previamente ameazara.

Segundo informacións ás que tivo acceso Europa Press, a decisión do cambio de centro educativo tomouse tras varios incidentes da menor no seo da comunidade educativa na que está escolarizada, onde varias testemuñas constataron que a estudante, de etnia xitana, tiña ameazados a varios compañeiros de aula, actitude que tamén empregou con algúns profesores.

Esta situación de ameazas provocou en ultímelos meses "a indignación" de profesores afectados, segundo confirmaron fontes educativas, que mostraron a súa preocupación polo "carisma" do caso.

Así, algúns profesores deste centro de ensino ferrolán trasladaron que os problemas xurdiron coa incorporación no mes de novembro da alumna agora expedientada e da súa irmá que, tras varias ameazas, foron expulsadas durante un mes --entre febreiro e marzo deste ano-- e xa non se reincorporou a maior delas, ao superar os 16 anos neste período.

AGRESIÓN

A pesar deste castigo disciplinario, a alumna continuou con ameazas verbais que se traduciron nunha agresión física en horario lectivo o 17 de marzo no recinto do instituto, onde unha alumna que xa estaba ameazada recibiu varios golpes en diversas partes do corpo. Estes causáronlle diversos hematomas e a intervención dun profesor presente na zona evitou que fóra a máis.

A moza agredida foi traslada nunha ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ao servizo de Urxencias do Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, onde recibiu atención polas lesións que presentaba e por un cadro de ataque de ansiedade.

DENUNCIA EN COMISARÍA

Esta agresión motivou a presentación por parte dos titores legais da agredida dunha denuncia na Comisaría da Policía Nacional de Ferrol-Narón, tal e como confirmaron a Europa Press fontes policiais.

Tras esta agresión e en vista aos informes realizados por parte da dirección do centro, Inspección Educativa de Ferrol autorizou o cambio de centro, situación que aínda non se materializou, a pesar da obrigatoriedade de que a alumna estea escolarizada.