O subdelegado do Goberno en Lugo, Ramón Carballo, anunciou este venres na sede do PP na capital luguesa, arroupado pola práctica totalidade dos concelleiros populares no Concello, que aspira a presidir a xunta local, no congreso convocado o 26 de maio.

Ramón Carballo anuncia a súa candidatura en Lugo | Fonte: Europa Press

Escoltado polo presidente da Xunta Local e portavoz no Concello de Lugo, Jaime Castiñeira, o subdelegado confesou que se presenta "con ilusión, con forza e plenamente convencido".

Tamén comentou que "non" se trata dunha decisión "improvisada", senón que é "unha decisión consesuada" e que o fai desde "o absoluto respecto e lealdade ao partido" no que leva militando "máis de trinta anos".

Carballo asegurou que foron "moitos militantes, simpatizantes e cargos orgánicos do partido" os que lle animaron a dar o paso, aos que aproveitou para dar "as grazas".

Ademais, comprometeuse a dedicarse "en corpo e alma a fortalecer aínda máis, se cabe, este partido". "Por iso quero agradecer que me acompañen neste día tan importante para o meu, ao presidente da Xunta Local (Jaime Castiñeira) e os concelleiros", afirmou.

"Grazas Jaime polo traballo que desempeñaches ao longo de tantos anos (7 anos presidindo a xunta local) e grazas a todos os concelleiros que sodes a alma mater do partido a nivel municipal, e ides ser os protagonistas do partido", subliñou.

Finalmente, apelou a que o Partido Popular "é un partido amplo e, por tanto, con sensibilidades moi diversas". "No entanto, se saio elixido presidente na directiva que se forme estarán representadas todas esas sensibilidades", abundou.

"NINGUÉN SOBRE, TODOS SUMAMOS"

"Se algo teño claro é que ninguén sobra e todos sumamos. Son unha persoa de equipo e coas ideas claras para construír un proxecto que nos sitúe como a formación política de referencia nesta cidade", sentenciou.

Á súa vez sinalou que "de momento só se convocou o congreso", cuxas candidaturas aínda se poden presentar ata o 2 de maio, polo que de momento non quixo pronunciarse sobre o futuro respecto diso de si será o candidato á Alcaldía da cidade amurallada.