Deputación da Coruña e Abanca dotan o Plan Activamos con 50 millóns para financiar a familias, pemes e corporacións

A Deputación da Coruña e Abanca renovaron o convenio de colaboración do Plan Activamos, un acordo a través do cal a entidade destinará 50 millóns de euros para financiar a familias, pemes e corporacións locais. Como novidade, tamén se concederán liñas de crédito para a rehabilitación de vivendas no rural.

Así o expuxeron o presidente da Deputación, Valentín González Formoso, e o director de Banca Institucional de Abanca, Santiago Novoa, na firma do convenio.

No tres edicións realizadas ata agora, o plan concedeu 149 millóns de euros nun total de 5.680 operacións. En concreto, o plan financia, en condicións preferentes, proxectos relacionados con formación, accesibilidade a vivendas, extensión de novas tecnoloxías, eficiencia enerxética e creación de emprego.

Ademais, nesta nova edición, como novidade, a Deputación e Abanca concederán liñas de crédito con condicións "moi vantaxosas" para a rehabilitación de vivendas no rural, dirixida a inmobles en concellos de menos de 20.000 habitantes.

Santiago Novoa destacou que o plan é un "símbolo de compromiso" coa contorna e as familias. Polo seu lado, Gónzalez Formoso agradeceu a colaboración de Abanca e trasladou que por parte do organismo provincial seguirán "espremendo" todas as posibilidades para axudar ás persoas.