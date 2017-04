A falta de choivas acumulada agudízase no cuadrante noroeste e sitúase no 12% no conxunto de España

A falta de choivas acumulada desde que comezou o ano hidrolóxico o pasado 1 de outubro de 2016 ata o 18 de abril está a intensificarse no cuadrante noroeste peninsular, onde están entre un 25 e un 50 por cento por baixo dos valores normais, á vez que no conxunto de España choveu nese período 385 litros por metro cadrado, o que supón un 12 por cento menos do valor normal, que son 440 litros por metro cadrado, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Distribución das choivas acumuladas de outubro de 2016 a 18 abril 2017 | Fonte: Europa Press

Así, a portavoz do AEMET, Ana Casals, explicou a Europa Press que entre o 12 e o 18 de abril as precipitacións afectaron o nordés e levante peninsulares, a zonas do norte de Asturias e ao oeste do Sistema Central, aínda que non se superaron os 10 litros por metro cadrado excepto no norte de Xirona e nunha zona entre as provincias de Cuenca e Valencia, onde pasaron de 20 litros por metro cadrado.

Ademais, destacou as precipitacións acumuladas nese período en Xirona-Costa Brava, 7 litros por metro cadrado; Asturias-Avilés, 4 litros por metro cadrado; Valencia, 4 litros por metro cadrado e Valencia-aeroporto, 3 litros por metro cadrado.

Máis aló do período contabilizado, o día 19 de abril, este mércores, houbo precipitacións en zonas do Sistema Central, oeste de Castela e León e en áreas do levante e superáronse os 10 litros por metro cadrado en puntos illados das provincias de Salamanca e Ávila.

Neste sentido, explicou que as cantidades acumuladas non chegan a superar os valores normais en gran parte da metade occidental peninsular, xa que choveu menos dun 75 por cento do valor normal "en toda" Galicia, Asturias, a maior parte de Cantabria, na zona norte de Castela e León e no interior de Andalucía.

Igualmente, dixo que nunha zona que vai desde a provincia de Palencia ata Asturias e Cantabria e no sur e oeste da illa de Tenerife e na Gomera, as precipitacións non alcanzaron a metade dos valores normais.

Pola contra, precisou que as precipitacións superan ás normais en áreas do centro e a metade este peninsular, en gran parte de Aragón, Cataluña, Navarra, en zonas ao leste e suroeste de Andalucía, nas Illas Baleares, no norte de Estremadura e nas illas de Lanzarote e Forteventura.

Finalmente, subliñou que mesmo choveu o dobre do normal no que vai de ano hidrolóxico nunha área que abarca o nordeste de Andalucía, Murcia e o sur de Albacete, Alicante, Valencia e o sur da illa de Mallorca.

ENCOROS AO 59,1%

Doutra banda, o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, informou este martes de que a reserva hidráulica atópase ao 59,1 por cento da súa capacidade total esta semana tras unha semana de precipitacións "case nulas" na que os encoros perderon 222 hectómetros cúbicos, o que supón o 0,4 por cento da capacidade total.

Os datos reflicten que a cifra representa un 16,66 por cento menos que nas mesmas datas do ano pasado e un 16,56 por cento menos que a media do decenio.

Por ámbitos, a reserva atópase ao 94,5 por cento en Cantábrico Oriental; ao 80,3 por cento, Cantábrico Occidental; ao 67,1 por cento, en Miño-sil; ao 73,8 por cento en Galicia Costa; ao 85,7 por cento as concas internas do País Vasco; ao 55,2 por cento, o Duero; ao 55,2 por cento o Tajo e ao 61,6 por cento, Guadiana.

Ademais, o Tinto, Odiel e Pedras está ao 90,4 por cento; Guadalete-Barbate, ao 57,6 por cento; Guadalquivir, ao 54,2 por cento; a Cunca Mediterránea Andaluza ao 48,9 por cento; Segura, ao 32,6 por cento; Júcar, ao 40 por cento; Ebro, ao 75,5 por cento e as Cuncas internas de Cataluña ao 86,4 por cento.

Esta semana a máxima precipitación correspondeu a Xirona, con 7,3 litros por metro cadrado.

O menor volume de auga almacenada respecto ao ano pasado e á media do últimos dez anos corresponde á vertente atlántica, que conta con 6.324 hectómetros cúbicos que nas mesmas datas de 2016, o que representa un 20,48 por cento menos e un 20,07 por cento menos que fai dez anos.

Mentres, na vertente mediterránea presenta un nivel de 3,32 por cento menos agora que hai un ano e un 4,5 por cento que fai dez anos.