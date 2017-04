Facua urxe a Goberno e CCAA a actualizar a normativa que protexe aos usuarios de viaxes combinadas

Facua-Consumidores en Acción urxe ao Goberno e autoridades das comunidades autónomas á transposición inmediata da nova directiva europea sobre viaxes combinadas, que ofrece unha maior protección aos usuarios deste tipo de servizos.

Axencias de viaxes | Fonte: Europa Press

A asociación lembra que a Directiva 2015/2302 do Parlamento Europeo do Consello, de 25 de novembro de 2015, relativa ás viaxes combinadas e aos servizos de viaxes vinculadas, aínda non foi adaptada á normativa española, a pesar de que se aprobou hai case un ano e medio e o prazo para facelo termina o 1 de xaneiro de 2018.

Facua considera "alarmante a situación de desprotección que viven os consumidores españois neste sector". A asociación ve "inxustificada" a falta de adecuación á normativa europea; máis aínda "despois dos casos de quebras que se viviron en 2013, que non servido nin sequera para que as autoridades correspondentes fixesen algo para cambiar a situación anterior".

A asociación denunciou ante a Comisión Europea a desprotección tras diferentes casos de quebras de axencias en 2013 (Orizonia, Marsans, Todolisto.es, etc.). Tras esta denuncia, a Comisión instou a España a cambiar a normativa, que provocou a modificación o artigo 163 da Lei Xeral de Consumo, pero non se chegou a incorporar aos regulamentos autonómicos de Consumo (salvo en Cataluña).

FONDO DE GARANTÍA

A nova directiva mantén a obrigación de que as axencias de viaxes dispoñan dun fondo de garantía co que responder os viaxeiros en caso de insolvencia ou quebra, ou cando a viaxe combinada real non se corresponde co que se contratou coa axencia.

Facua asegura que aínda que as axencias si teñen que dispor de fianzas, "estas nunca se utilizan para o obxectivo previsto", isto é, resarcir aos usuarios afectados, devolver os depósitos efectuados e cubrir os gastos de repatriación para aqueles viaxeiros que se atopen no estranxeiro no momento da quebra das axencias de viaxes.

Na súa opinión, os regulamentos autonómicos están repletos de "indeterminaciones e falta de concreción", e fan moi dificultosos ou imposibles os procesos de resarcimiento aos usuarios afectados.

Pero ademais, a nova directiva amplía o concepto de viaxe combinada coa inclusión dun novo termo: as viaxes vinculadas. Segundo esta nova definición, as viaxes combinadas non serán soamente os que se contraten a través dunha axencia (física ou a través de Internet) e fosen deseñados por esta (en canto a voos, pernoctacións, mesmo destinos incluídos no pack), senón que tamén terán a mesma protección aquelas viaxes que fosen deseñados polos propios usuarios.

Desta maneira, se nunha mesma operación un consumidor contrata o voo, as noites de hotel e outros elementos como os traslados no seu destino, a inclusión de múltiples destinos ou cuestións como o aluguer dun vehículo, todo o paquete terá a consideración de viaxe vinculada e gozará da mesma protección que a viaxe combinada.

FALTA DE CELERIDADE

FACUA considera "indignante" a falta de celeridade da Axencia Española de Consumo, Sanidade Alimentaria e Nutrición (Aecosan), responsable da transposición no que se refire a os dereitos dos consumidores.

A asociación lamenta que tampouco as comunidades autónomas tomasen a iniciativa neste sentido, a pesar de que poderían facelo sen esperar á adaptación estatal. A única comunidade autónoma que tomou a iniciativa é Cataluña.