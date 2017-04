A Xunta presenta o Plan Estratéxico de Turismo ao sector co reto de estar listos para o Xacobeo 2021

A Xunta presentou este venres o Plan Estratéxico de Turismo 2017-2020 aos membros do Consello Galego de Turismo co obxectivo de que Galicia estea "preparada" para o próximo Ano Xacobeo, que terá lugar en 2021.

Nava Castro, | Fonte: Europa Press

Antes de presentar devandito plan, a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, explicou aos medios cales son as liñas estratéxicas desta folla de ruta. Deste xeito, con motivo do ano do turismo sustentable, Turismo de Galicia está a traballar de xeito conxunto coa Consellería de Medio Ambiente tanto nos parques naturais como nas reservas da biosfera.

E é que o obxectivo, precisou, é que a Rede de Parques Naturais dispoña de produtos turísticos sustentables que sexan compatibles coa conservación da natureza, á vez que o turismo activo permite "fixar poboación" e "dar máis oportunidades" á xente local.

Así mesmo, apostou por non fixarse unicamente na cantidade de turistas, senón tamén na calidade. Así, búscase que a capacidade de gasto dos turistas véxase incrementada nos establecementos hostaleiros.

Outra das liñas estratéxicas deste plan é a formación e a innovación, onde Nava Castro defendeu a colaboración público-privada.

"En termos cuantitativos marcámonos como obxectivo seis millóns de turistas, que suporía un 23 por cento máis con respecto á última cifra que tivemos este ano, que case foron cinco millóns", indicou aos medios.

O AVE, UNHA "OPORTUNIDADE"

A continuación, fixo fincapé en que este plan permitirá a Galicia estar "preparada" para o próximo Ano Xacobeo, que terá lugar en 2021. Neste sentido, considera que a chegada de AVE a Galicia será unha "oportunidade" para "captar turistas internacionais".

O Plan Estratéxico de Turismo, que xa está listo, será presentado publicamente o próximo día 5 de maio nun acto na Cidade da Cultura no que participará o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.