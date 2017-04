O fin de semana predominará o ceo pouco nubrado na maior parte do país excepto na metade suroriental e as temperaturas subirán o sábado, de modo que se alcanzarán valores case estivais en gran parte da Península, unha situación que continuará ata o martes, cando o fluxo de norte provoque un descenso "extraordinario" das temperaturas, que baixarán entre 8 e 12 graos centígrados ata o xoves, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Recursos De Calor, Sol, Bo Tempo | Fonte: Europa Press

A portavoz do AEMET, Ana Casals, explicou a Europa Press que predominará o tempo estable e os ceos pouco nubrados este fin de semana excepto no sueste peninsular, en Ceuta e Melilla onde haberá intervalos nubrados e poden producirse algúns chuvascos ou treboadas, que serán máis probables en Andalucía oriental e área do Estreito. De Canarias dixo que o sábado terá intervalos nubrados no norte das illas.

Respecto das temperaturas, Casals espera un ascenso o sábado, sobre todo no Cantábrico e na área mediterránea aínda que o domingo volverán descender no Cantábrico, pero ascenderán no resto do país e Baleares.

Así, prognosticou que as máximas o sábado alcanzarán 23 graos centígrados (ºC) na Coruña; 26ºC en Bilbao; 22ºC en Almería, 20ºC en Alacante; 24ºC en Xirona, Burgos, Toledo ou León; 26ºC en Granada, 21ºC en Cáceres e Santander; 23ºC en Madrid; 28ºC en Ourense; 25ºC en Valladolid e Zaragoza e 26ºC en Lugo.

"Son valores claramente máis altos do normal. O percentil das máximas está moito máis alto do normal no oeste peninsular e, pola contra, son máis baixas do normal no extremo leste peninsular", comentou.

Nese sentido, dixo que por exemplo no sur de Galicia os termómetros estes días están entre 7 e 10 graos máis altos do normal e no resto desta comunidade autónoma e outras zonas do cuadrante noroeste, entre 4 e 7 graos centígrados máis altas.

En canto ao vento deste fin de semana prevé que soprará do leste e con carácter forte no Estreito, aínda que o domingo irá amainando e soprará do norte en Canarias.

As temperaturas descenderán o domingo no Cantábrico, León e Zamora onde o sábado subiran bastante, mentres que volverán ascender no resto da Península e Baleares. "Ascenderán sobre todo no leste, onde tiñan as temperaturas máis baixas", comentou.

Sobre a próxima semana, a portavoz sinalou que o luns será un día nubrado no Cantábrico e Galicia ao principio do día e no resto estará pouco nubrado pero haberá nubes de evolución no interior peninsular e pódense producir chuvascos e treboadas durante a segunda metade do día nos sistemas montañosos de toda a Península.

Ese día as temperaturas descenderán en Galicia, "onde estaban moi altas", e no Cantábrico e subirán de novo na área mediterránea.

CAÍDA EN PICADO PARA O MARTES

Con todo, anunciou que a partir do martes entrará na Península un fluxo húmido polo norte que deixará precipitacións no Cantábrico, Pireneos, no sistema Ibérico, no terzo oriental e Baleares e baixarán as temperaturas "en picado" en todo o país.

En concreto dixo que o martes "se notará sobre todo na metade noroeste" mentres que non descenderán aínda na franxa mediterránea e o mércores "esborrállanse", con caídas de 8 a 12 graos desde o martes que o xoves xa afectarán tamén á franxa sueste, onde ata entón non baixaran.

"As temperaturas descenderán de forma extraordinaria, primeiro no norte e entre o martes e o xoves en todo o país menos en Canarias e mesmo volverán as xeadas aos sistemas montañosos e á meseta norte o xoves e o venres", advertiu.

En definitiva, confirmou que o mercurio situarase por baixo dos niveis normais para estas datas e que a cota de neve baixará ata os 1.000 a 1.800 metros segundo as zonas na metade norte, polo que os chuvascos poderán ser en forma de neve.

Finalmente, de face ao fin de semana dixo que hai gran incerteza pero ve probable que as temperaturas se recuperen.