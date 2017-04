O Estratexia da Cultura Galega 2021 estará estruturada en eixos por sectores que permitirán desenvolver liñas concretas para as súas necesidades, e contará tamén con "eixos transversais" que afectan o conxunto da cultura da Comunidade en cuestións como a inclusión, a visibilización das mulleres, as tecnoloxías, a proxección exterior ou o turismo cultural.

Así o avanzou este venres o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, durante unha comparecencia parlamentaria para informar as previsións do Goberno galego para a elaboración da Estratexia da Cultura de Galicia.

En resposta á deputada popular Teresa Egerique, Lorenzo lembrou que o "horizonte 2021" supón unha data "importante para a planificación cultural de Galicia", xa que coincide coa celebración do próximo Ano Santo.

A catro anos, o responsable de Cultura apostou por un plan que sexa "unha folla de ruta" con "medidas concretas" a levar a cabo no sector cultural, que permitan "afrontar este horizonte con fortaleza tras a crise".

Esta será, apuntou, a "primeira estratexia destas características para a cultura galega que elabora a Xunta", polo que destacou que supón un "desafío" e "ilusión" para o seu departamento.

EIXOS SECTORIAIS

Na súa intervención, Anxo Lorenzo apuntou que a Estratexia da Cultura estruturarase en "eixos sectoriais básicos" que, á súa vez, darán lugar a grupos de traballo con cada ámbito da cultura para coñecer as súas necesidades e desenvolver de forma "conxunta" as liñas de actuación.

En concreto, prestarase atención especial ao sector editorial e literario co obxectivo de "aumentar os índices de lectura", ao sector audiovisual, ao sector musical e ao das artes escénicas, visuais e plásticas, que afrontan "novos camiños tras a crise" que lles "afectou" especialmente.

Paralelamente, a estratexia "tamén vai establecer eixos transversais con problemáticas comúns, para a construción dunha cultura máis imbricada na sociedade".

Como exemplos, Lorenzo mencionou a inclusión cultural, a fixación de relacións entre cultura e educación, a visibilización das mulleres no mundo cultural, a innovación e a tecnoloxía, o financiamento e gobernación na cultura galega, a internacionalización e proxección exterior ou o turismo cultural, co foco posto no Xacobeo 2021.

Como parte destas liñas transversais, o secretario xeral fixo fincapé no sector do patrimonio cultural e das institucións da cultura, así como de bibliotecas, arquivos e museos.

PROCESO DE DIÁLOGO

O primeiro paso para esta estratexia será a elaboración dunha análise estratéxica interno e externo sobre a cultura en Galicia, que será "o que alimente os grupos de traballo".

Para que esta análise sexa "independente" e "fiable", Lorenzo avanzou que se asinará un acordo para que o realice o Consello da Cultura Galega. "O Consello dá Cultura leva producindo traballos independentes e rigorosos moito tempo e é a mellor forma para establecer materiais de diagnóstico", sentenciou.

Unha vez que se teña este diagnóstico, iniciaranse os "procesos de diálogo e colaboración con todos os axentes dos sectores culturais" para "concretar as estratexias que se plasmarán no documento". "Queremos que sexa froito dunha reflexión compartida e dialogada na que se solicitará a total colaboración de axentes implicados", indicou Anxo Lorenzo, que lembrou tamén que cando o texto estea redactado elaborarase un cronograma de implantación e será sometido a exposición pública.

AXUDAS A FESTIVAIS

Na Comisión de Cultura participou este venres tamén o presidente da Agadic, Jacobo Sutil, que vinculou o feito de que cinco importantes festivais culturais quedasen fose das súas axudas á necesidade de "cumprir a lei".

Sutil compareceu para responder a unha pregunta formulada pola deputada socialista Concepción Burgo, que sacou a colación a situación vivida este ano coa convocatoria de axudas a festivais da entidade pública, da que quedaron fose cinco importantes nomes --entre eles o Festival de Cans-- por un problema na presentación das solicitudes.

Burgo afeou que "ninguén" da Agadic "dese importancia a que cinco dos grandes festivais quedasen apartados da concesión destas axudas por un defecto de forma", despois de que "tivesen problemas para acceder á sede electrónica" da Xunta --a presentación da solicitude por esta vía era requisito para optar ás axudas--.

A deputada socialista mostrouse "encantada" de que a Agadic finalmente chegase a un acordo con estes festivais para a repartición dos fondos non adxudicados, aínda que asegurou que isto "non cobre todo o que ten que cubrir" e criticou que a Agadic non se preocupase da situación a pesar de que a plataforma electrónica da Xunta dá "continuos fallos", lamentou.

Sobre esta cuestión, Sutil asegurou que ten "fácil explicación" e que se basea en "a normativa vixente", xa que a convocatoria, lembrou, "obriga á presentación telemática do proxecto para as compañías". "Nas bases viña especificado o requisito e non se pode ir en contra dunhas bases", sinalou.

Esta norma, asegurou "non é unha decisión da Agadic nin da Xunta", se non "unha obrigación legal recollida nas bases".