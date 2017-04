O director de Caixa Galicia, acusado de estafa na Audiencia Nacional

O principal argumento da central é que na sentencia que condenou aos directivos de Novagalicia a Xustiza declara probado que Caixa Galicia era insolvente en 2009. Malia isto, Méndez xubilouse posteriormente levándose 18 millóns. Méndez evitou até o de agora a accións xudiciais sobre a súa indeminización co argumento de que foi establecida antes da fusión e non moidificada a posteriori, dado que non se incorporou ao equipo da nova entidade, Novacaixagalicia.

Feijóo celebra a fusión das caixas canda Gayoso e Varela, dous dos directivos que levaron as millonarias indemnizacións

ERAN REAIS AS CONTAS DE CAIXA GALICIA?

Con todo, a CIG acusa a Méndez e Mauro Varela, expresidente de Caixa Galicia, de “administración deseleal, estafa e falsedade de contas”. O Banco de España, na súa inspección de 2009, estimaba unhas pérdidas de máis de 1.270 millóns para os vindeiros anos. Malia isto, o equipo de Méndez declarou un beneficio de 91 millóns de euros ese ano.

Suso Seixo explicou esta mañá en rolda de prensa os detalles da denuncia. O secretario xeral da CIG destacou que até hoxe Méndez zafara de todos os preitos inciados tras o desfarelamento das caixas. “Dá a impresión que en torno a persoa do señor Méndez debe haber moitos intereses ocultos e debe haber moito poder”, declarou o sindicalista.

Como explicou GC en varias informacións, Méndez segue a facer negocios con algúns dos empresarios máis importantes de Galicia. Por exemplo, comparte asento no Consello de Administración de Reganosa con representantes da xunta e do Grupo Tojeiro. Ademais, acaba de ser nomeado conselleiro dunha comercializadora de enerxía coimpulsada, entre outros, por Elnosa, Alcoa, Ferroatlántica e Megasa.

Méndez, primeiro pola esquerda e Varla, cuarto, con Feijóo e directivos de Caixanova celebrando a fusión.

Na vertente política, Seixo acusou ao PP de paralizar o traballo da Comisión de Investigación sobre as caixas no Parlamento de Galicia. Méndez compareceu nela pero hai tres anos que botou a andar e aínda non fixo as súas conclusións. Non foi até esta primavera que o PP admitiu incoporar documentación sobre a indemnización de Méndez e varias operacións inmobiliarias de Caixa Galicia coa súa familia.

O sindicalista Seixo cualificou de morna a actitude da fiscalía sobre a actuación deste directivo, quen no seu día fora un dos homes máis poderosos do país.