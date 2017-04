A Xunta acepta a proposta de Poio e expropiará terreos para construír a senda peonil e ciclista na PO-308

O Diario Oficial de Galicia (DOG) deste venres publica a relación de 57 leiras afectadas pola construción da senda peonil e ciclista na PO-308, entre Covelo e Raxó, no muncipio pontevedrés de Poio. Deste xeito a Xunta acepta a proposta do goberno local de Poio de expropiar e descarta a cesión gratuíta por parte dos propietarios.

"Vista a urxencia social decidiuse iniciar xa o expediente expropiatorio" para conseguir os terreos necesarios para acometer esta obra de mellora de seguridade viaria ao considerar o proxecto como "inaprazable", segundo confirmou en rolda de prensa o director da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), Francisco Menéndez.

O goberno local de Poio --formado por BNG e PSOE-- ofreceuse á Xunta para financiar as expropiacións para así desbloquear as melloras previstas nesta estrada na que o pasado día 9 un ciclista faleceu ao ser arroiado por un vehículo cando circulaba á altura de Covelo.

Francisco Menéndez precisou que será a Xunta quen asuma os 56.303 euros que estiman custarán as expropiacións. O financiamento "está asegurada", segundo manifestou, polo programa de fondos europeos Feder do que este proxecto forma parte, no que se denominou como Plan de senllas de Galicia.

O orzamento desta obra é de 2,2 millóns de euros para 4,4 quilómetros de senda desde a travesía de Samieira, xusto antes da intersección co viario de acceso á praia e o porto de Covelo, e ata o final da travesía de Raxó, no punto no que empezan as beirarrúas de Dorrón.

Menéndez engadiu que "tempo" terán para que o Concello de Poio poida investir noutras melloras "estes 56.000 euros que lle estamos aforrando" e puxo como exemplo, que a instalación de nova iluminación podería ser asumida polo goberno municipal.

O prazo de presentación de alegacións abarcará desde o vindeiro luns, día 24, ata o próximo 7 de xuño. Ademais, o Consello da Xunta terá que aprobar un Decreto de utilidade pública antes de ocupar os terreos e proceder á licitación das obras.