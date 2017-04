A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e candidata a presidir o PP local coruñés, Beatriz Mato, considerou que o seu rival, o exdiputado autonómico Javier Escribano, só busca "entorpecer" o congreso coa súa decisión de pedir a suspensión cautelar do mesmo por supostas irregularidades.

A preguntas dos xornalistas, dixo que afronta o congreso "con moitísima ilusión e ganas, especialmente arroupada por centos de afiliados", engadiu.

No entanto, a Escribano replicoulle que "cando un ten a oportunidade de demostrarlle ao seu partido que ten un proxecto, xente e unha candidatura deberíase dedicar a tentar ilusionar".

Así, Mato remarcou que o obxectivo do que sexa novo presidente do PP local coruñés debe ser "facer un partido máis forte e máis unido" para lograr de novo o goberno no Concello da Coruña.

ORGANIZACIÓN "INMACULADA"

Con todo, dixo que en Escribano viu "iso". "É bo ter rivais porque iso motiva pero enfronte non sei nada, nin proxecto nin candidatura", sentenciou.

Ademais, remarcou que, buscando "unha vía extrema", en alusión á súa petición no xulgado da suspensión cautelar do congreso, o exdiputado autonómico só busca "entorpecer un congreso que foi inmaculado", dixo tras defender o labor do comité organizador.