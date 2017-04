Magallanes Renovables bota en Vigo a súa plataforma de enerxía maremotriz, a primeira con acceso á sala de máquinas

A empresa Magallanes Renovables botou este venres no peirao de Transatlánticos do Porto de Vigo a súa plataforma flotante para a xeración de enerxía eléctrica a partir das mareas e correntes mariñas, a primeira deste tipo con acceso á sala de máquinas.

No acto participaron, ademais dos responsables da empresa e os socios colaboradores, a secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido; o alcalde de Vigo, Abel Caballero; e o presidente da Autoridade Portuaria, Enrique López Veiga.

O responsable de Magallanes Renovables, Alejandro Marques, explicou que esta plataforma é o primeiro "muíño flotante" que permite o acceso á sala de máquinas, co que os custos de mantemento e, por tanto, da produción de enerxía, son moito máis reducidos que noutras plataformas similares.

Este proxecto contou coa colaboración de investigadores da Universidade de Vigo e co apoio do CDT, a través de fondos Interconecta. Antes da construción da plataforma, montouse un prototipo que se probou en augas da ría viguesa e en Escocia.

A plataforma botada este venres iniciará agora as probas varias millas fóra da ría, xa que ten un calado de 14 metros. Cando culminen esas probas, faranse outros tests nas illas Orcadas, en Escocia, onde trasladarase a partir de setembro.

XERACIÓN DE ENERXÍA

Segundo explicou Pablo Mansilla, director técnico do proxecto, esta plataforma ten capacidade de xerar ata dúas megawatios de electricidade, grazas ás súas dúas turbinas, e pode empregarse en calquera parte do océano onde calase suficiente.

A electricidade xerada trasládase desde a plataforma a través dun cable ata o destino desexado, e o control do muíño faise de forma remota, de modo que non é necesario que a plataforma teña tripulación.

A plataforma, proxectada por Sea Master, foi construída nas instalacións da empresa Ganain-Mos, en 5 bloques que posteriormente se ensamblaron no peirao de transatlánticos do Porto de Vigo. A maquinaria foi instalada e aliñada por coterena dentro do núcleo antes de ser trasladada ao porto.

Unha vez que se traslade a augas escocesas, Magallanes Renovables seguirá traballando en colaboración con Leask Marine, IM Future e o Centro Europeo de Enerxías Mariñas (EMEC) na instalación dos fondeos e do cable submarino, necesarios para iniciar as probas con conexión á rede eléctrica.