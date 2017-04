A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, manifestou que este departamento actuará sobre as zonas de "especial protección" que estean afectadas os lumes rexistrados nas últimas horas, entre eles o declarado na parroquia do Val, no municipio de Narón.

A preguntas dos xornalistas, sinalou que "os incendios son caprichosos e non diferencian un espazo protexido", engadiu ao precisar que, a falta dunha confirmación definitiva, un dos lumes, na zona de Ferrol, "tocaría algo pola zona norte do espazo Rede Natura".

Con todo Mato, lembrou que a loita contra os incendios non compete ao seu departamento, aínda que insistiu que, unha vez extinguidos os incendios, no seu caso actuarase nas zonas "de especial protección".

A conselleira realizou estas manifestacións tras asistir, en Oleiros (A Coruña), ao acto que marca o inicio das obras do tanque de treboadas na zona de Santa Cruz para evitar a chegada de augas residuais ao mar.