Arrinca o concurso de microrrelatos Feiraco-Letras Galegas 2017, que ten como protagonista a Carlos Casares

Por sexto ano consecutivo, Feiraco pon en marcha o seu tradicional Certame de Microrrelatos Letras Galegas 2017 --en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística--, o cal ten como protagonista una das obras crave do escritor homenaxeado este ano, o ourensán Carlos Casares. En concreto, trátase da novela 'Deus sentado nun cadeira de brazos azul'.

Deste xeito, tal e como explicou aos medios o vicepresidente de Clun, José Montes, todos os microrrelatos que se presenten a este certame literario deberán comezar coa seguinte frase da mencionada obra: "E alí estaba sentado non cadeira de brazos azul".

A partir desta frase, sinalou José Montes, os participantes poden escribir o que queiran --a extensión non pode superar os 500 caracteres--. En concreto, Feiraco dividirá aos participantes en dúas categorías: a xuvenil --desde os 13 aos 19 anos-- e a de adultos --dos 19 anos en diante--.

As persoas que desexen participar poden acceder á páxina web de Feiraco, onde están recollidas as bases do concurso, así como os premios para cada unha das categorías. Os traballos gañadores serán expostos nas redes sociais.

Ademais do vicepresidente de Clun, na rolda de prensa tamén estiveron presentes o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o administrador da Fundación Carlos Casares e fillo do escritor, Hakan Casares.

Este último asegurou que esta iniciativa lle gustaría moito ao seu pai debido a dous factores. En primeiro lugar, porque esta se centra no microrrelato, unha faceta que cultivou amplamente o seu pai; e en segundo lugar, porque goza da implicación da sociedade civil.

Así as cousas, instou ás empresas a apoiar iniciativas culturais deste tipo debido á "rendibilidade", aínda que só sexa "simbólica", que poden ter.

Pola súa banda, o secretario xeral de Político Lingüística agradeceu tanto a Feiraco como á Fundación Carlos Casares a súa colaboración.