A CIG denuncia ao exdirector de Caixa Galicia na Audiencia Nacional por estafa e administración desleal

A CIG presenta denuncia ante o xulgado central de instrución do penal da Audiencia Nacional na que se solicita que se investigue ao exdirector xeral de Caixa Galicia José Luís Méndez, ao expresidente da entidade Mauro Varela, así como ao resto de membros do consello de administración e do comité de control da caixa galega polo que identifica cunha xestión "irregular".

Clodomiro Montero e Suso Seixo (CIG) | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa en Santiago, o líder da CIG, Suso Seixo, sinalou que "hai unha serie de feitos probados" por parte da Audiencia Nacional na sentenza que condenou a exdirectivos de Novacaixagalicia --todos procedían de Caixanova, sen directivos de Caixa Galicia-- por indemnizacións millonarias da que se poden derivar delitos como estafa, administración desleal e falsidade documental.

Respecto diso, Clodomiro Montero --que formaba parte da asemblea xeral de Caixa Galicia como membro da CIG e votou en contra da xestión-- explicou que na sentenza que condenou aos exdirectivos de Novacaixagalicia dáse por comprobada a insolvencia de Caixa Galicia en 2009. Unha cuestión que confirmou no seu momento a inspección do Banco de España, que falaba dunha estimación de perdas de 1.279 millóns de euros entre 2010 e 2012, segundo apunta o sindicato.

Con todo, nas asembleas xerais de Caixa Galicia recollíanse uns beneficios de 225 millóns de euros en 2008 e de 91 millóns en 2009. Por iso, Montero avisa de que "alguén terá que explicar" como unha entidade que estaba en situación de "insolvencia" puido declarar "beneficios multimillonarios".

EMISIÓN DE PREFERENTES BASEADAS EN CONTAS FRAUDULENTAS

Neste sentido, Clodomiro Montero lembra que por entón a CIG advertiu de que as participacións preferentes emitidas por Caixa Galicia en 2009 "tiñan a consideración de bonos lixo", xa que había "certas dúbidas sobre a veracidade das contas que estaban a presentar", "o que o tempo acabou por demostrar que era así".

Sobre este extremo, a CIG tacha de "tremendamente grave" que esas contas, que considera falseadas, "serviron para avalar as emisións de preferentes en 2009". Por iso, empraza á Audiencia Nacional a investigar "se se deseñou unha estratexia para ocultar a situación de insolvencia no ano 2009".

A CIG volve presentar esta denuncia ante a Audiencia Nacional, neste caso no xulgado central de instrución do penal, despois de que a Fiscalía da Audiencia Nacional negásese a recollela, no que o sindicato critica por "ser un feito inédito".

CASO "PARECIDO" A BANKIA

Xunto a isto, a CIG cre que o sucedido con Caixa Galicia é un "caso parecido" ao de Bankia, xa que hai actas do Banco de España que din que a entidade galega "era insolvente en 2009", o que corrobora a Audiencia Nacional, e, "con todo, o Banco de España coñecendo a súa insolvencia permitiu que aprobasen unhas contas con beneficios" e que fosen colocadas preferentes "a pequena clientela".

Unha cuestión que considera "gravísima", pois o Banco de España fala dunha morosidade de Caixa Galicia en 2009 que "non é a que presenta na súa memoria" a entidade galega, e "cunha diferenza de 805 millóns de euros nas provisións". Todo iso, "con ánimo de seguir fuxindo da realidade e seguir escondendo cal era a situación patrimonial de Caixa Galicia".

SEN RESPOSTA DA FISCALÍA DE SANTIAGO

Así mesmo, a CIG quéixase de que levou en 2014 á Fiscalía de Santiago unha denuncia de que a muller de José Luís Méndez comprou inmobles que pertencían á corporación da caixa "por baixo do valor de tasación", pero o fiscal "non respondeu nin deu contestación de ningún tipo".

Pola súa banda, Suso Seixo censurou que o PP "tentou paralizar" a comisión das caixas galegas do Parlamento galego para investigar estes temas, polo que cre necesario acudir á vía xudicial, pois entende que os populares "queren ocultar cousas", xa que "pode implicar a xente do PP ou a xente moi próxima ideológicamente a eles".