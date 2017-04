Cambios no goberno de Santiago de Compostela

O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, avanzou que prepara "unha serie de axustes" no goberno local da capital galega, aínda que descartou que se vaia a producir un "cambio de caras" senón que a remodelación consistirá en "axustes de repartición de áreas e cargas de traballo" para encarar a segunda parte do mandato "con ánimos renovados".

Martiño Noriega

Así o indicou este venres a preguntas dos medios en Santiago, onde o rexedor indicou que está "absolutamente satisfeito" co seu equipo de goberno pero que é preciso unha "redefinición das áreas" cando se van a cumprir dous anos da vitoria nas municipais de maio de 2015.

Unha renovación na que Noriega leva "meses dándolle unha volta". "Xa dixen en nadal que a mediados de lexislatura faría falta facer unha serie de axustes no goberno para encarar a segunda parte", apostilou.

CANDIDATO EN 2019

A preguntas dos medios, o primeiro edil de Santiago evitou pronunciarse sobre se ten intención de presentarse á reelección nas municipais de 2019. "Estou centrado no día a día", remarcou.

E é que o pasado xoves o portavoz popular, Agustín Hernández, indicou que está disposto a volver optar á alcaldía de Santiago nas eleccións de dentro de dous anos.

"Xa competín con el e xa lle gañei", espetou Martiño Noriega, quen ironizou con que "un adestrador de fútbol" recomendoulle "non coller moitos metros de corrido" porque podes "chegar canso" á hora de golpear o balón. Por tanto, insistiu en que "chegado o seu momento" tomará "unha decisión".

Así, defendeu que está "centrado no día a día" do Concello de Santiago e que "mentiría" se dixese que ten "unha decisión pensada para unhas eleccións para as que faltan dous anos". "Con esta carga de traballo non se pode anticipar; salvo aqueles que teñen tempo para pensar nisto", manifestou.

XESTIÓN CULTURAL

Por outra banda, en referencia ás críticas de Agustín Hernández pola xestión cultural do goberno santiagués, Noriega mostrou o seu "respecto" cara ás palabras do popular, pero convidou a "tirar de hemeroteca" e repasar "a data de presentación" da programación das festas da Ascensión durante o goberno do PP.

"Estráñame que o señor Agustín Hernández pídalle a Compostela Aberta o que non se pedía a se mesmo. Supoño que parte do seu convencemento de que nós podemos facelo mellor e aí si que lle dou a razón", expresou, para logo insistir en que as Festas da Ascensión serán presentadas "en tempo".

Deste xeito, defendeu o modelo de xestión cultural do seu goberno, á vez que avanzou que o consistorio está "a pechar o proceso" para nomear a un novo xerente do Auditorio de Galicia que será anunciado "en breves".