As 'reválidas' de primaria e ESO serán muestrales en Galicia e celebraranse a finais de maio

As probas de diagnóstico da etapa de Primaria e Secundaria, as coñecidas como 'reválidas' implantadas tras a aprobación da Lomce, celebraranse finalmente a finais do mes de maio na comunidade galega.

En concreto, os exames celebraranse finalmente os días 23 e 24 de maio en 6º de Primaria e 4º de ESO, mentres que a de 3º de primaria será o 30 e o 31 de maio.

Finalmente, terán carácter muestral, é dicir, que non se celebrarán en todos os centros, senón en determinados emprazamentos seleccionados segundo criterios técnicos e que representarán, aproximadamente, ao 15 por cento do total no caso de 6º de primaria e 4º de secundaria (125 e 70, respectivamente).

A Consellería de Educación resaltou respecto diso que o carácter diagnóstico destes exames indica que "non terá ningunha repercusión no expediente académico dos alumnos", senón que o obxectivo será achegar información complementaria á administración á hora de detectar carencias e deseñar accións de reforzo.

A proba final de secundaria avaliará as competencias en matemáticas e lingüística (galego, castelán e lingua estranxeira) e a competencia social e cívica.

No caso de primaria, a estrutura será similar, pero engadindo ciencia e tecnoloxía en lugar da parte social, e a proba de 3º seguirá celebrándose nos mesmos termos que nos últimos dous cursos.

Educación facilitará o apoio necesario aos centros que realicen as probas, deseñadas por grupos docentes que imparten no nivel avaliado, tanto de material como de soporte informático.