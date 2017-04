O 70% dos titulados en universidades galegas de 2013 atopou un emprego, a maioría en Galicia

Algo máis do 70 por cento dos titulados en universidades galegas no curso 2012/2013 atopábase traballando dous anos despois de completar os seus estudos, a maioría en Galicia (máis do 78%)

Así se desprende do avance de resultados do 'Estudo de inserción laboral de titulados do SUG' correspondente ao citado período, elaborado pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug) a partir de entrevistas telefónicas a 4.473 titulados (dunha poboación de 8.395).

Preto do 80 por cento buscou traballo relacionado cos seus estudos, dos que o 62,5 por cento conseguiu atopalo tras un período duns 9,5 meses de media. Maioritariamente, a procura de emprego realizouse a través de Internet, candidatura espontánea ou mediante familiares ou amizades.

Os titulados que conseguiron emprego tras finalizar os seus estudos cobraban unha media de 1.086 euros e o 76,66 por cento realizaba tarefas de nivel universitario, dos que preto do 83 por cento referíanse a funcións específicas da súa titulación.

Así mesmo, máis do 93 por cento afirma coñecer máis linguas que as dúas oficiais do sistema universitario galego.

Con respecto aos estudos realizados, máis dun 90 por cento dos entrevistados volvería estudar na universidade e o 62 por cento a mesma carreira.

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria valorou que os resultados obtidos confirman "a tendencia alcista dos últimos anos" e sitúa a realidade laboral dos titulados a niveis anteriores á crise económica.