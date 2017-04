O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, dixo "avalar" o traballo do comité organizador do congreso local dos populares da Coruña, que elixirá este venres novo presidente na cidade herculina, posto que o considera "imparcial".

Miguel Tellado | Fonte: Europa Press

O exdiputado autonómico Javier Escribano, candidato a presidir o PP local da Coruña ---cargo ao que tamén opta a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato--, presentou no xulgado un escrito no que pide que se suspenda de forma cautelar o congreso do partido por supostas irregularidades fixado para este venres.

Preguntado por esta cuestión, Tellado remarcou que coñece aos membros do comité organizador do congreso do PP local da Coruña e destaca que "son militantes veteranos", así como "expertos en dereito", por apóiao a súa forma de actuar. Ademais, resaltou que o xulgado xa rexeitou a petición de Escribano.

Nesta liña, o presidente do PP provincial da Coruña, Diego Calvo, subliñou que o congreso "segue o seu funcionamento normal", á vez que considera que presentar 50 preavais nunha cidade con "máis de 4.800 afiliados" é "un número moi baixo".

Ademais, Calvo non quixo entrar a analizar a actitude de Escribano, e limitouse a indicar que "cada un ten que facer o que estime oportuno" e logo valorarano os militantes.

CONGRESOS

De tal forma, Tellado deixou claro que na Coruña o obxectivo "é apartar a Xulio Ferreiro da Alcaldía", "e á vista das declaracións das últimas semanas, probablemente, tamén é un obxectivo que comparte o señor Luís Villares".

Respecto diso, Tellado lembra que o PP renovou equipos nunha vintena de concellos no que vai de ano, e ao congreso da Coruña seguirá o de Lugo --nunha cita que será o 26 de maio-- co fin de "recuperar dúas alcaldías moi importantes".

Por tal motivo, espera que destes congresos salga un partido "máis unido" e "máis forte", e no caso da Coruña consígase un proxecto "sólido" e "contundente".

MENCIÓN PARA DIEGO GAGO

Noutra orde de cousas, Tellado referiuse a que Diego Gago converterase este sábado en novo líder de Novas Xeracións (NN.GG.) en España. A Sevilla viaxará un centenar de mozos galegos para apoialo, así como o presidente provincial de Pontevedra, Alfonso Rueda.

Sobre Gago, o secretario xeral do PPdeG asegurou que fixo "un traballo sobresaliente" nos últimos anos. Tamén avanzou que "vai compatibilizar durante uns meses" o seu cargo á fronte das mocidades populares en Galicia e en España ata que se realice un novo congreso de Novas Xeracións na Comunidade, o cal aínda non ten data.