Manchester United, vindeiro reto

Shakhtar Donesk, Krasnodar, KRC Genk e, máis difícil aínda, o Manchester United, todo un campión de Europa nas semifinais da Europa League, último chanzo celeste antes da desexada final de Estocolmo do vindeiro 24 de maio. Como nas tres últimas eliminatorias europeas, o Celta xogará o partido de ida en Balaídos, o vindeiro xoves 4 de maio, e a volta unha semana despois en Old Trafford (ambos os dous ás 21.05 horas). Será unha eliminatoria inédita, xa que os celestes nunca antes se enfrontaron ao ManU en Europa. "Un reto apaixonante", nas verbas de Felipe Miñambres, director deportivo celeste.



Ao Celta caeulle no sorteo de Nyon o rival en teoría máis forte da competición, o Manchester United de Jose Mourinho, que ven de eliminar o Anderlecht belga na prórroga. Tralo 1-1 da ida, mesmo resultado (1-1) en Old Trafford, e o gol de Marcus Rashford no minuto 107 que decidiu o pase dos británicos a semifinais. O equipo de Manchester está agora mesmo quinto na Premier League con 60 puntos, e confía en gañar a Europa League para acadar o pase directo a vindeira edición da Champions. Ademáis, este é o único título europeo que lle falta no seu palmarés e busca unirse ao club no que xa hai outros catro equipos: Juventus, Ajax, Bayern e Chelsea.

O portugués Jose Mourinho, adestrador do ManU, vindeiro rival do Celta. | Fonte: @ManUtd

Este será o quinto enfrontamento do Celta en Europa contra rivais ingleses, xa que antes xogou contra Aston Villa (tamén na Intertoto), Liverpool, Arsenal e Newcastle. O balance xeral do Celta é de 5 vitorias, 0 empates e 4 derrotas. Os vigueses perderon os tres últimos encontros (dous co Arsenal e un co Newcastle) ante rivais ingleses.

O equipo de Mourinho vive pendente do xeonllo de Zlatan Ibrahimovic, mancado este xoves no partido decisivo ante o Anderlecht, e que podería facerlle perder a eliminatoria contra o Celta. Tamén os celestes están á espera de coñecer o alcande da lesión de John Guidetti, que tivo que ser substituído en Genk por Claudio Beauvue no primeiro tempo.

Antes do reto contra o Manchester, o Celta terá que afrontar tres partidos de Liga en oito días: este domingo en Balaídos contra Betis, o xoves contra o Sevilla no Sánchez Pizjuán e o domingo 30 contra o Athletic de novo en Balaídos. Catro días despois, o Manchester no coliseo vigués. Entremedias da eliminatoria europea, viaxe a Málaga. O outro participante na final da Europa League en Estocolmo sairá do duelo entre Ajax de Amsterdam e Olympique Lyon.