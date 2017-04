Feijóo tira da Biblia para explicar os casos de corrupción no PP

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, constatou que non existe unha "vacina" que sexa "infalible" contra a corrupción e preveu contra os "inimigos" da democracia que se aproveitan" de que haxa "algúns corruptos" para "cuestionarla".

-105 | Fonte: Europa Press

Ademais, reivindicou que Galicia se "anticipou" na loita contra as malas prácticas políticas e administrativas con medidas de transparencia e control.

"Tristemente non existe vacina infalible contra a corrupción. Tampouco é probable que os avances científicos consigan atopala. Non sabemos si eses remedios existían no Edén, pero logo da caída e do pecado orixinal, os homes e mulleres poden ser tentados a sucumbir á tentación", arrincou Feijóo o seu discurso no acto conmemorativo do XXV Aniversario do Consello de Contas de Galicia.

"A famosa mazá adquire hoxe moitas formas e ameaza con podrecer as democracias", recoñeceu Feijóo, quen defendeu a democracia, aínda que sexa un sistema no que "pode haber algúns corruptos", mentres que "as distintas formas de tiranía ou populismo xa son corruptas en si mesmas".

Nunha semana dura para o PP en Madrid e no ámbito estatal, Feijóo considerou "unha obrigación" referirse "ao mal" da corrupción nun tempo, engadiu, no que "á deslealdade dalgúns servidores públicos" súmase "a presenza de voces que endosan ao sistema democrático o que só é culpa da corrupción".

XUSTIZA SEN "ESMAGAR A PRESUNCIÓN DE INOCENCIA"

Ao seu xuízo, "as deficiencias da democracia son aproveitadas polos seus inimigos" para "cuestionala", unha idea que apostou por "refutar".

De feito, avalou a "indignación contra a corrupción" que busca "sanear a democracia pero sen destruíla", "restaurar o Estado de Dereito sen derribalo" e "mellorar as institucións sen recorrer a xestos inadecuados", así como impulsar a Xustiza sen "esmagar a presunción de inocencia".

En fronte, rexeitou a indignación que se apoia no desquite, na destrución e en novas formas dos vellos xuízos sumarísimos".

ESTABLECER CONTROIS

Tras constatar que non hai "vacuna" contra a corrupción, Feijóo esgrimiu a importancia dos controis e reivindicou que Galicia se anticipou" con medidas de transparencia e control "que despois foron emuladas noutros lugares".

Como exemplo, precisamente, aludiu á ampliación de competencias de Contas, que se encarga tamén agora, como órgano externo, de velar pola prevención da corrupción.

Durante a conmemoración do seu aniversario, proclamou que a democracia galega foi "previsora" ao introducir esta figura nos primeiros proxectos do Estatuto, e é agora unha democracia "que responde con axilidade e eficacia" ao reto que supoñen as malas prácticas.

Ao seu modo de ver, "tanto os pais do Estatuto" como quen hoxe teñen "responsabilidades institucionais" demostran que a democracia é "capaz de establecer controis efectivos e independentes que axuden á súa rexeneración".

"E velaquí os cambios normativos que o adecuan aos novos desafíos", subliñou, antes de remarcar que, desde 2015, o Consello de Contas é a primeira institución de control externo de España co cometido de velar por este cometido.

Feijóo mostrouse convencido de que a superación das malas prácticas depende de opoñer transparencia á "opacidade" e control "á arbitrariedade", así como "Estado de Dereito a dereitos sen Estado".

"E depende igualmente de engadir o plus de exemplaridade", abundou, antes de felicitar a Contas por "contribuír a que esta nova democracia teña as contas claras", trasladou.

NOVAS FUNCIÓNS DE CONTAS

No acto de aniversario, o xefe do Lexislativo, Miguel Santalices, reivindicou que "a racionalización ben entendida levou a Galicia a potenciar órganos" como o Consello de Contas ou o Valedor do Pobo, dado que supoñen "unha garantía adicional para o cidadán".

Encargado de abrir o acto, Santalices defendeu que, "por fortuna", Galicia foi capaz de "atopar a fórmula necesaria para facer compatible a racionalidade económica coa blindaxe do papel de Contas, reforzado na súa autonomía e dotado de novas competencias como as referidas á prevención da corrupción ou á fiscalización das formacións políticas que reciben fondos da comunidade".

Tamén destacou o avance que supón o novo estatus dos conselleiros do Consello de Contas, "blindados respecto ao poder político e elixidos logo dunha comparecencia previa no Parlamento de Galicia, con luz e taquígrafos".

A CORRUPCIÓN PREOCUPA AOS RESPONSABLES DE CONTAS

Pola súa banda, o conselleiro maior de Contas, José Antonio Redondo López, recordou, do mesmo xeito que Santalices e o propio Feijóo, o papel dalgúns antigos integrantes no desenvolvemento das funcións do órgano de fiscalización, ademais de enfatizar a súa importancia.

Tanto el como o presidente da Sección de Enxuizamento do Tribunal de Contas, Felipe García Ortiz, incidiu na nova función de velar pola prevención da corrupción que asumiu Contas e sinalaron o control das malas prácticas na administración como un reto.

Non en balde, Redondo rememorou que xa o primeiro conselleiro maior, Carlos Otero Díaz, previña fronte á "lamentable realidade" da corrupción e advertía de que a súa magnitude era tal que podía "conducir á demolición da actual forma de Estado e ordenamiento xurídico".

Así mesmo, aproveitou o acto para trasladar aos presentes a súa convicción de que "a dedicación, profesionalidade e ética" coa que traballan os membros deste órgano permitirán "manter mil primaveras máis" o Consello de Contas e avanzar nos seus logros.