O viceportavoz de En Marea no Parlamento de Galicia, Antón Sánchez, pedirá na Cámara galega que a Xunta inste ao Congreso constituír unha comisión de investigación parlamentaria sobre o accidente ferroviario ocorrido en Angrois no xullo de 2013.

Nun comunicado, o deputado de En Marea considerou "imprescindible" tanto unha investigación no Parlamento de Galicia como outra no Congreso dos Deputados trala reapertura da investigación, a imputación do director de seguridade na circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, e as dúbidas razoables sobre supostos erros no sistema de seguridade.

Para En Marea o feito de que o Parlamento de Castela e León convertésese esta semana no primeiro en solicitarlle ao Congreso esta investigación cos votos a favor do PSOE activa un "desagravio histórico" ás vítimas por parte do PSdeG.

E é que, como recordou, os socialistas galegos votaron "en contra da última petición de investigación na Cámara galega alegando que as competencias están en Madrid".