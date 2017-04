(AM) Varios intoxicados por inhalar fume tras declararse un incendio no parque central municipal de Vigo

Varias persoas resultaron intoxicadas por inhalación de fume como consecuencia dun incendio declarado nunha das naves do parque central municipal de Santa Cristina de Lavadores, onde se almacenan, entre outras cousas, vehículos e maquinaria do Concello de Vigo.

Segundo confirmaron fontes municipais, "todo apunta a que a causa do incendio", declarado sobre as 13.00 horas, puido ser a explosión das baterías do bus eléctrico que, no seu día, o Concello adquiriu para percorrer o Casco Vello, e que leva varios anos retirado e estacionado nese parque central.

As mesmas fontes explicaron que, no momento da explosión e posterior incendio, un bombeiro atopábase nas instalacións e foi o que comezou as primeiras tarefas de extinción. Posteriormente desprazáronse efectivos dos parques de Teis e de Balaídos.

AFECTADOS POLO FUME

Así mesmo, sinalaron que cinco persoas resultaron afectadas pola inhalación de fume, o bombeiro que estaba no lugar e catro traballadores municipais.

Fontes do 061 consultadas por Europa Press precisaron que, ata o lugar, desprazouse unha ambulancia medicalizada e dúas asistenciales.

Finalmente foron trasladadas ao Hospital Povisa cinco persoas, tres homes (J.M.I., de 46 anos; A.A.A., de 61 anos; e I.G.P., de 48 anos de idade) e dúas mulleres (L.V.R., de 30 anos; e R.L.M., de 24 anos).